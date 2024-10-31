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▲林千鈺PO出的影片中記錄了父親石英晚年的生活點滴，和藹模樣看的粉絲鼻酸落淚。（圖／林千鈺臉書）

▲不僅有石英走訪各地觀光的紀念照、貼上老虎面膜的俏皮自拍，林千鈺還曬出全家一起慶生的溫暖照片。（圖／林千鈺臉書）

▲資深演員石英病逝，享壽82歲。（圖／NOWnews社群中心製）

台灣資深男演員石英（林忠平）本月27日，在家人的陪伴下安詳離世，享壽82歲，事發已過5天，無論娛樂界內外還是影迷們，都難以走出傷痛。同為演員的女兒林千鈺，今（31）日深夜PO出一段用父親、全家照片拼成的一段影片，短短1分半道盡對爸爸的無數思念，超催淚的背景音樂〈這條小魚在乎〉也聽哭所有人。演員林千鈺與已故演員爸爸石英關係非常親密，在石英生前時常父女倆一起遊山玩水，面對慈祥和藹爸爸離世的消息，她也相當悲痛。今日深夜，林千鈺在臉書中PO出一段1分30秒左右的影片，影片中她將一家人的溫馨照片、石英生前模樣全都剪進去，不僅有石英走訪各地觀光的紀念照，還有貼上老虎面膜的俏皮自拍、與孫子一起玩樂的合影，每一幕都是石英的生活點滴與對父親的深刻回憶。林千鈺在影片中配文寫下：「爸爸，謝謝你，我愛你，想你」，雖然只有短短10字，但文字也道出的無數的思念與傷心，背景音樂〈這條小魚在乎〉歌詞中的：「好希望有人能夠陪陪我，如果可以再愛一愛我」、「像大海裡的小魚就這樣不停地游，被困在海裡找不到出口」、「樹葉會泛黃 萬物都如常」、「愛你所愛的 去完成你心所向」，超催淚歌詞也唱進所有人的心坎裡，聽得影迷忍不住鼻酸。回憶起石英生前在鏡頭裡的活躍模樣，粉絲們也紛紛湧入留言區緬懷：「石英大哥是我從小看到大的好演員，他演父親像我們的父親一般」、「雖然人生謝幕，但精彩的故事、精湛的演技，永遠活在我們心中」、「實力派演員的『石爸爸』很喜歡看他演的戲，一路好走」、「感謝石爸一生的藝術表演奉獻給觀眾」、「謝謝您帶給我們美好的回憶」、「我懂，這思念是無止境的」，十分不捨這位和藹親切，如同爸爸的國寶級演員逝世。