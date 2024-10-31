2024年MLB世界大賽落幕，道奇4勝1敗登上王座，不過劇情並非如賽前所期待上演「大谷對決法官」的戲碼，兩人表現低迷，前4戰都是15打數2安打，而Aaron Judge在G5開轟，整體表現略勝大谷翔平。
本季大谷與Judge皆被視為各自聯盟MVP的熱門人選。大谷創下史上首個「50-50」賽季，以54支全壘打及59次盜壘締造驚人紀錄，而Judge則是全壘打、OPS、上壘率和打點榜的佼佼者。
世界大賽前4戰，雙方都是15打數2支安打。不過，Judge似乎在第四戰找到手感，擊出帶有打點的安打，並在第五戰首次打擊就開轟；大谷則未能突破低潮，G5累計4打數0安打，還被三振1次。
媒體待遇截然不同
前世界大賽冠軍、前休士頓太空人球員Cameron Maybin認為，媒體對待兩人的態度非常不公平，Judge不僅被球迷罵爆，還遭到媒體修理，而大谷翔平卻仍然被捧成神話。
不過也有美國媒體評論，Judge的打擊表現雖然較出色，但G5的關鍵失誤也間接導致球隊輸球。而大谷翔平則是在G2盜壘時弄傷左肩，之後都帶傷上陣，大谷顯然較能博得球迷的同情心。
⚾Aaron Judge、大谷翔平世界大賽表現
大谷翔平(道奇)
🔎19打數2安打、1二壘打、0全壘打、0打點、5三振、2保送，打擊率1成05
Aaron Judge(洋基)
🔎18打數4安打、1二壘打、1全壘打、3打點、7三振、4保送，打擊率2成22
我是廣告 請繼續往下閱讀
世界大賽前4戰，雙方都是15打數2支安打。不過，Judge似乎在第四戰找到手感，擊出帶有打點的安打，並在第五戰首次打擊就開轟；大谷則未能突破低潮，G5累計4打數0安打，還被三振1次。
媒體待遇截然不同
前世界大賽冠軍、前休士頓太空人球員Cameron Maybin認為，媒體對待兩人的態度非常不公平，Judge不僅被球迷罵爆，還遭到媒體修理，而大谷翔平卻仍然被捧成神話。
不過也有美國媒體評論，Judge的打擊表現雖然較出色，但G5的關鍵失誤也間接導致球隊輸球。而大谷翔平則是在G2盜壘時弄傷左肩，之後都帶傷上陣，大谷顯然較能博得球迷的同情心。
⚾Aaron Judge、大谷翔平世界大賽表現
大谷翔平(道奇)
🔎19打數2安打、1二壘打、0全壘打、0打點、5三振、2保送，打擊率1成05
Aaron Judge(洋基)
🔎18打數4安打、1二壘打、1全壘打、3打點、7三振、4保送，打擊率2成22