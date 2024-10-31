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▲世界大賽G5紐約洋基「法官」Aaron Judge終結低潮，打出全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平因傷影響打擊表現。（圖／美聯社／達志影像）

2024年MLB世界大賽落幕，道奇4勝1敗登上王座，本季大谷與Judge皆被視為各自聯盟MVP的熱門人選。大谷創下史上首個「50-50」賽季，以54支全壘打及59次盜壘締造驚人紀錄，而Judge則是全壘打、OPS、上壘率和打點榜的佼佼者。世界大賽前4戰，雙方都是15打數2支安打。不過，前世界大賽冠軍、前休士頓太空人球員Cameron Maybin認為，不過也有美國媒體評論，Judge的打擊表現雖然較出色，但G5的關鍵失誤也間接導致球隊輸球。而大谷翔平則是在G2盜壘時弄傷左肩，之後都帶傷上陣，大谷顯然較能博得球迷的同情心。🔎19打數2安打、1二壘打、0全壘打、0打點、5三振、2保送，打擊率1成05🔎18打數4安打、1二壘打、1全壘打、3打點、7三振、4保送，打擊率2成22