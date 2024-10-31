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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在大聯盟打拚第7年，終於摘下夢寐以求的世界大賽冠軍。道奇在今（31）日以7：6逆轉擊退紐約洋基，以4勝1敗之姿捧起隊史第8冠，許多贊助商紛紛表達祝賀，並承諾未來將持續支持這位日籍巨星。根據日媒《THE ANSWER》報導，今年大谷名利雙收，業外收入估計達到100億日圓（約合20億新台幣）。大谷翔平轉戰道奇第一年即締造豐碩紀錄，今年例行賽以54支全壘打、130打點榮登國聯雙冠王，同時大聯盟史無前例的「50轟、50盜」壯舉。儘管在世界大賽G2左肩半脫臼影響打擊表現，他仍堅持上場奮戰，最終與隊友在洋基球場上共享世界大賽冠軍榮耀。隨著大谷實現冠軍夢想，多家贊助商共襄盛舉，New Balance在X上發文：「這是史上最偉大的一年」、「宛如好萊塢電影般的美好結局」，並附上大谷捧起冠軍獎盃的照片，吸引眾多粉絲留言祝賀。同為贊助商的伊藤園也透過「お～いお茶君」帳號發文表示：「恭喜！世界大賽冠軍！」「未來會持續在大谷身邊支持他」。伊藤園4月30日先在日本60家全國性與地方大報買下全版廣告，刊登「伊藤園給大谷選手的加油信」，後又在美國媒體和日本主要車站、紐約時報廣場、洛杉磯市內、台北、首爾等85個地點設置大型廣告看板，廣告數量驚人。除了運動品牌和食品企業代言外，大谷加入道奇後，吸引多家日系企業贊助，包含全日空（ANA）、東洋輪胎（TOYO TIRE）、大創、日本興和株式会社、KOSE、KANZAI、木下集團、養樂多、THK等，業外收入據傳高達100億日圓（約合20億新台幣），道奇摘下冠軍，也讓贊助商獲得巨大的回報。賽後，大谷在受訪時特別感謝球迷一路以來的支持，「來到新球隊，以這樣的結局收場，真的可以說是最棒的一年。」他也期待未來為道奇拿下更多世界大賽冠軍。