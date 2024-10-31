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強颱康芮今（31）日下午13時40分在台東縣成功鎮登陸，台電統計，截至今日下午2時，全國曾停電戶數近30萬戶，其中146,028戶已修復，149,646戶尚未復電，其中以花蓮停電4.8萬戶停電最多，台東也出現2.7萬停電戶。據統計，花蓮縣48,004戶、台東縣27,396戶、新北市14,111戶、桃園市12,274戶、嘉義縣10,771戶、雲林縣7,647戶、台南市6,061戶、彰化縣3,913戶、南投縣3,313戶、屏東縣3,047戶、高雄市3,030戶、台北市2,696戶、台中市2,609戶、新竹縣2,187戶、苗栗縣1,512戶、新竹市978戶及基隆市97戶。台電表示，據氣象署指出，強颱康芮為30年來襲台暴風半徑最大、且為57年來首次在近11月登陸台灣的秋颱。台電累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。