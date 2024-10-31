「2024 ITF台北國際旅展」即將在明天11月1日至11月4日於南港展覽館一館登場！《NOWnews今日新聞》幫大家整理好「2024 ITF台北國際旅展」參觀時間、展出地點、優惠票價等所有資訊懶人包，一次整理民眾最想要的「免費門票」索取攻略，還有兩天「捐血送門票」！加碼分享領取500元優惠券方法，一篇看懂最划算入場方式。
眾所矚目的「2024 ITF台北國際旅展」，將於11月1日至11月4日在台北南港展覽館一館登場！今年共有111個國家及城市參與，1500格的展攤規模盛大舉辦。
📌2024 ITF台北國際旅展「免費門票」索取
「2024 ITF台北國際旅展」今年也有「捐血送免費門票」活動，即日起至11月2日，攜帶身分證至北北基宜地區19個捐血點，捐血完成捐一袋血(250c.c)，即可兌換「1張門票」，捐兩袋血(共500c.c)即可兌換「2張門票」，每人最多捐2袋。限量10000張，贈完為止。
📌7大通路購買「9折預售票」今天最後一天
「2024 ITF台北國際旅展」門票在ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等7大通路限時開搶。雖然現在已無早鳥票可買，民眾還是可以把握今天最後一天，開展前購買9折「預售票180元」（原價200元）。
📌2024 ITF台北國際旅展參觀資訊
◾舉辦日期：2024年11月1日週五～11月4日週一
◾民眾入場參觀時間
11月1日(五)：中午12:00-下午6:00
11月2日至11月4日：上午10:00-下午6:00
目前主辦單位台灣觀光協會，確認台北國際旅展將會如期於明日11月1日12:00舉行。若有臨時變動，將於官網及臉書公告。
◾活動地點：台北南港展覽館一館 台北市南港區經貿二路1號1、4樓
◾銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK · go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX及現場販售
◾現場販售票種：
售票時間：11月1日週五11:00-17:00、11月2日週六至11月4日週一9:00-17:00
全 票：200元（成人及150公分以上兒童）
優待票：150元（6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票）
愛心票：100元（持身障手冊身分者及陪同者1人，請於現場憑證各別購票）
※未滿6歲、身高未滿120公分的兒童（包括手抱嬰兒）免購票入場，但需由一名持票大人陪同。
※除了導盲犬之外不開放寵物入場哦！
◾Line Pay優惠：
現場Line Pay購票就送LINE Pay 50元優惠券（可於旅展現場LINE Pay合作攤位折抵使用，限量4,000張）；每日10:00-18:00，現場掃描LINE Pay活動QR碼，一次可領取3張總價值達500元的優惠券，分別為300元、150元及50元優惠券（可於展場內單筆消費滿額時折抵使用）。
◾如何抵達活動會場？交通方式：
1. 建議搭乘捷運板南線或文湖線至「捷運南港展覽館站」。
2. 若是開車前往，周邊停車場：南港展覽館1館停車場、南港展覽館2館停車場、南港軟體工業園區第三期地下停車場、世貿公園地下停車場、中信金融園區地下停車場。
📌「信用卡刷卡滿額禮」攤位、合作銀行：
◾兌換地點：南港展覽館一館四樓（攤位編號N3006）。另有入場禮、問卷禮、ITF滿額禮、ITF最佳表演-投票活動抽獎等。
◾活動內容：今年參與信用卡刷卡滿額禮的9家銀行有中國信託商業銀行、元大商業銀行、台北富邦銀行、永豐商業銀行、玉山銀行、兆豐銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、匯豐銀行。
📌吉祥物大遊行&見面會時間地點？
民眾可至「2024 ITF台北國際旅展」官網點選「舞台時刻表」即可看到今年的大會舞台活動詳情。
◾每天下午2:00-2:30會進行吉祥物大遊行活動，分別從南港展覽館1樓J區&4樓M區集合，最後在4樓「大會舞台」大集合哦！「吉祥物名單」搶先看。
📌參展1500格展攤！參展單位亮點、大會舞台活動
今年共有111個國家及城市參與，1500格的展攤規模盛大舉辦。民眾可至「2024 ITF台北國際旅展」官網了解詳情，展場平面地圖、參展名單搶先看。
◾參展單位活動亮點：
11月1日
昇恆昌13:30 味全龍啦啦隊隊（KIKI、蘿拉、小1-映、Queena、小珍奶）表演
航港局13:00開幕活動邀請FUBON ANGELS
11月2日
韓國館14:00-15:00李多慧（中華職棒味全龍啦啦隊）
燦星旅遊11:00 台鋼女孩啦啦隊
11月3日
可樂旅遊15:20 FEniX《千禧飲茶 YUM CHA2000》
11月1日至11月4日
LINE Pay 12:30、14:30、16:30舞台瘋搶好禮
◾大會舞台活動時刻表與亮點：
11月1日
13:30-14:00 2025春天直飛神戶玩樂新提案！~日本自助旅行中毒者林氏璧
15:00-15:30減少一次性旅宿備品有獎徵答拿限量好禮(展榮、展瑞)
11月2日
10:30-11:00越捷航空熱舞表演
11:00-11:30日本搞笑藝人粘土大介帶你一起認識魅力祕境-五島長崎縣
12:30-13:00 DOGENGERS福岡英雄戰隊
11月3日
11:00-11:30與霓CHILL遊新竹(熊霓)
12:30-13:00 2025年大阪・關西世博會
16:00-16:30即刻出發!北陸旅遊分享會(艾瑞克/李昂霖Eric)
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📌2024 ITF台北國際旅展「免費門票」索取
「2024 ITF台北國際旅展」今年也有「捐血送免費門票」活動，即日起至11月2日，攜帶身分證至北北基宜地區19個捐血點，捐血完成捐一袋血(250c.c)，即可兌換「1張門票」，捐兩袋血(共500c.c)即可兌換「2張門票」，每人最多捐2袋。限量10000張，贈完為止。
📌7大通路購買「9折預售票」今天最後一天
「2024 ITF台北國際旅展」門票在ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等7大通路限時開搶。雖然現在已無早鳥票可買，民眾還是可以把握今天最後一天，開展前購買9折「預售票180元」（原價200元）。
📌2024 ITF台北國際旅展參觀資訊
◾舉辦日期：2024年11月1日週五～11月4日週一
◾民眾入場參觀時間
11月1日(五)：中午12:00-下午6:00
11月2日至11月4日：上午10:00-下午6:00
目前主辦單位台灣觀光協會，確認台北國際旅展將會如期於明日11月1日12:00舉行。若有臨時變動，將於官網及臉書公告。
◾活動地點：台北南港展覽館一館 台北市南港區經貿二路1號1、4樓
◾銷售通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK · go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX及現場販售
◾現場販售票種：
售票時間：11月1日週五11:00-17:00、11月2日週六至11月4日週一9:00-17:00
全 票：200元（成人及150公分以上兒童）
優待票：150元（6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票）
愛心票：100元（持身障手冊身分者及陪同者1人，請於現場憑證各別購票）
※未滿6歲、身高未滿120公分的兒童（包括手抱嬰兒）免購票入場，但需由一名持票大人陪同。
※除了導盲犬之外不開放寵物入場哦！
◾Line Pay優惠：
現場Line Pay購票就送LINE Pay 50元優惠券（可於旅展現場LINE Pay合作攤位折抵使用，限量4,000張）；每日10:00-18:00，現場掃描LINE Pay活動QR碼，一次可領取3張總價值達500元的優惠券，分別為300元、150元及50元優惠券（可於展場內單筆消費滿額時折抵使用）。
◾如何抵達活動會場？交通方式：
1. 建議搭乘捷運板南線或文湖線至「捷運南港展覽館站」。
2. 若是開車前往，周邊停車場：南港展覽館1館停車場、南港展覽館2館停車場、南港軟體工業園區第三期地下停車場、世貿公園地下停車場、中信金融園區地下停車場。
📌「信用卡刷卡滿額禮」攤位、合作銀行：
◾兌換地點：南港展覽館一館四樓（攤位編號N3006）。另有入場禮、問卷禮、ITF滿額禮、ITF最佳表演-投票活動抽獎等。
◾活動內容：今年參與信用卡刷卡滿額禮的9家銀行有中國信託商業銀行、元大商業銀行、台北富邦銀行、永豐商業銀行、玉山銀行、兆豐銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、匯豐銀行。
📌吉祥物大遊行&見面會時間地點？
民眾可至「2024 ITF台北國際旅展」官網點選「舞台時刻表」即可看到今年的大會舞台活動詳情。
◾每天下午2:00-2:30會進行吉祥物大遊行活動，分別從南港展覽館1樓J區&4樓M區集合，最後在4樓「大會舞台」大集合哦！「吉祥物名單」搶先看。
📌參展1500格展攤！參展單位亮點、大會舞台活動
今年共有111個國家及城市參與，1500格的展攤規模盛大舉辦。民眾可至「2024 ITF台北國際旅展」官網了解詳情，展場平面地圖、參展名單搶先看。
◾參展單位活動亮點：
11月1日
昇恆昌13:30 味全龍啦啦隊隊（KIKI、蘿拉、小1-映、Queena、小珍奶）表演
航港局13:00開幕活動邀請FUBON ANGELS
11月2日
韓國館14:00-15:00李多慧（中華職棒味全龍啦啦隊）
燦星旅遊11:00 台鋼女孩啦啦隊
11月3日
可樂旅遊15:20 FEniX《千禧飲茶 YUM CHA2000》
11月1日至11月4日
LINE Pay 12:30、14:30、16:30舞台瘋搶好禮
◾大會舞台活動時刻表與亮點：
11月1日
13:30-14:00 2025春天直飛神戶玩樂新提案！~日本自助旅行中毒者林氏璧
15:00-15:30減少一次性旅宿備品有獎徵答拿限量好禮(展榮、展瑞)
11月2日
10:30-11:00越捷航空熱舞表演
11:00-11:30日本搞笑藝人粘土大介帶你一起認識魅力祕境-五島長崎縣
12:30-13:00 DOGENGERS福岡英雄戰隊
11月3日
11:00-11:30與霓CHILL遊新竹(熊霓)
12:30-13:00 2025年大阪・關西世博會
16:00-16:30即刻出發!北陸旅遊分享會(艾瑞克/李昂霖Eric)