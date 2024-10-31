公視人生劇展全新系列強勢登場！首部作品《拍射吧!廷
方!》由新生代導演曾權、劉易聯手打造，並邀請到「台灣濱崎步」 王彩樺、許時豪、彭若萱，以及洪群鈞、喜劇團體「嚎哮排演」 的黃建豪和蕭東意共同演出。真實夫妻檔許時豪、 彭若萱首度螢幕合體演夫妻，王彩樺也突破尺度演出AV。
許時豪當A片導演 王彩樺演動作戲好害羞
《拍射吧!廷方!》劇情荒誕，
描述一位懷才不遇的廣告導演萬廷方（許時豪 飾）， 為了延長壽命繼續照顧家人，瞞著妻子接下地府拍攝A片的任務， 並在拍攝過程中重拾創作熱情。王彩樺在片中飾演導演的岳母、 片場化妝師「曉芳」，她在劇中展現女性勇敢追求自我慾望的一面， 最後更點頭參與女婿的A片演出。劇中導演好友兼製片「二七」 洪群鈞與黃建豪、蕭東意演出的地府陰差，大展搞笑功力， 為全片增添不少笑料。
身兼編劇的導演曾權分享，《拍射吧!廷方!》
的創作靈感源自於一次跨年聚會，當時主創團隊在酒精催化下， 聊到人生的種種感悟，一句「你們知道嗎？其實鬼也是眾生， 也會有需求。」開啟了他們對這個故事的想像。
王彩樺出道多年，對化妝師的工作流程熟悉，演起來得心應手，她特別提到，
劇中有一場戲讓她印象深刻，就是「曉芳」代替AV女優演出「 動作戲」，畫面在劇中女兒生產過程中切換， 兩個女人不同生命歷程的交織，讓她深受感動。
談到拍攝「劇中A片」的過程，王彩樺表示，
她和對手戲演員都接受了親密戲指導的訓練，她也提點對方「 越自然越好，不要緊張」，但也形容自己在跟鮮肉男演員互動過程「 還是有一點小害羞」，飾演A片導演的許時豪開拍前反覆研讀劇本，為做功課還嘗試創作了兩個AV短片劇本。
許時豪和老婆演夫妻 導演怕他們真的吵起來
許時豪在現實生活中是寵妻魔人，而妻子彭若萱曾以《台北歌手》
入圍金鐘新進演員獎，《拍射吧!廷方!》是許時豪、 彭若萱第一次以夫妻身分共同演出完整角色， 兩人合體演出愛拌嘴的夫妻，也帶來更有層次的「笑果」。 導演劉易原本擔心會讓兩人真的吵起來，沒想到兩人互動超甜，「 發現時豪跟若萱演起來處處充滿愛！」
彭若萱飾演的妻子「小穎」在生氣或鬧彆扭時，
廷方會想盡辦法連哄帶騙讓太太開心，但許時豪則笑說，「 我本人直覺會希望兩人可以好好理性溝通」，真實與虛構的交錯， 讓他開始反思「身為演員跟老公時，面對夫妻一起工作的心態」。公視人生劇展《拍射吧!廷方!》 以黑色幽默的風格搭配荒誕的拍片過程，探討愛情、親情、 夢想和生命的意義，將於11月3日（本週日）晚間12點在公視頻 道播出，並於公視+平台上架。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《拍射吧!廷方!》劇情荒誕，
身兼編劇的導演曾權分享，《拍射吧!廷方!》
王彩樺出道多年，對化妝師的工作流程熟悉，演起來得心應手，她特別提到，
談到拍攝「劇中A片」的過程，王彩樺表示，
許時豪和老婆演夫妻 導演怕他們真的吵起來
許時豪在現實生活中是寵妻魔人，而妻子彭若萱曾以《台北歌手》
彭若萱飾演的妻子「小穎」在生氣或鬧彆扭時，