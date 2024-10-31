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▲王彩樺飾演化妝師，造型相當美艷。（圖／公視提供）

▲許時豪、彭若萱夫妻檔在劇中合體演出「夫妻」。（圖／公視提供）

公視人生劇展全新系列強勢登場！首部作品《拍射吧!廷方!》由新生代導演曾權、劉易聯手打造，並邀請到「台灣濱崎步」王彩樺、許時豪、彭若萱，以及洪群鈞、喜劇團體「嚎哮排演」的黃建豪和蕭東意共同演出。真實夫妻檔許時豪、彭若萱首度螢幕合體演夫妻，王彩樺也突破尺度演出AV。《拍射吧!廷方!》劇情荒誕，描述一位懷才不遇的廣告導演萬廷方（許時豪 飾），為了延長壽命繼續照顧家人，瞞著妻子接下地府拍攝A片的任務，並在拍攝過程中重拾創作熱情。王彩樺在片中飾演導演的岳母、片場化妝師「曉芳」，她在劇中展現女性勇敢追求自我慾望的一面，最後更點頭參與女婿的A片演出。劇中導演好友兼製片「二七」洪群鈞與黃建豪、蕭東意演出的地府陰差，大展搞笑功力，為全片增添不少笑料。身兼編劇的導演曾權分享，《拍射吧!廷方!》的創作靈感源自於一次跨年聚會，當時主創團隊在酒精催化下，聊到人生的種種感悟，一句「你們知道嗎？其實鬼也是眾生，也會有需求。」開啟了他們對這個故事的想像。王彩樺出道多年，對化妝師的工作流程熟悉，演起來得心應手，她特別提到，劇中有一場戲讓她印象深刻，就是「曉芳」代替AV女優演出「動作戲」，畫面在劇中女兒生產過程中切換，兩個女人不同生命歷程的交織，讓她深受感動。談到拍攝「劇中A片」的過程，王彩樺表示，她和對手戲演員都接受了親密戲指導的訓練，她也提點對方「越自然越好，不要緊張」，但也形容自己在跟鮮肉男演員互動過程「還是有一點小害羞」，飾演A片導演的許時豪開拍前反覆研讀劇本，為做功課還嘗試創作了兩個AV短片劇本。許時豪在現實生活中是寵妻魔人，而妻子彭若萱曾以《台北歌手》入圍金鐘新進演員獎，《拍射吧!廷方!》是許時豪、彭若萱第一次以夫妻身分共同演出完整角色，兩人合體演出愛拌嘴的夫妻，也帶來更有層次的「笑果」。導演劉易原本擔心會讓兩人真的吵起來，沒想到兩人互動超甜，「發現時豪跟若萱演起來處處充滿愛！」彭若萱飾演的妻子「小穎」在生氣或鬧彆扭時，廷方會想盡辦法連哄帶騙讓太太開心，但許時豪則笑說，「我本人直覺會希望兩人可以好好理性溝通」，真實與虛構的交錯，讓他開始反思「身為演員跟老公時，面對夫妻一起工作的心態」。公視人生劇展《拍射吧!廷方!》以黑色幽默的風格搭配荒誕的拍片過程，探討愛情、親情、夢想和生命的意義，將於11月3日（本週日）晚間12點在公視頻道播出，並於公視+平台上架。