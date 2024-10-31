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天王劉德華10月31日至11月3日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，卻碰上強颱康芮襲台。全台22縣市今（31）日停班停課，但是劉德華演唱會主辦方卻宣布今晚演唱會照常在台北小巨蛋舉行。針對於小巨蛋場地租用契約中「不可抗力」因素，是否可就此認定為「颱風條款」？台北市長蔣萬安表示，北捷下午會持續與主辦單位溝通，會協調，最後結果出來，會跟大家說明。台北市長蔣萬安今日上午主持「台北市康芮颱風災害應變中心第2次工作會報」。台北捷運公司總經理黃清信報告黃清信表示，停班課標準包括風力預測，現在文湖線已有偵測到瞬間風力超過10級，高架段也接近9級，所以會依照達到停班停課標準時，基於旅客跟民眾安全，北捷公司會跟主辦單位協調，晚上活動是否可以考慮取消，來確保民眾安全。蔣萬安今日下午視察和平高中工程防颱，媒體問今晚劉德華演唱會是否延期？蔣萬安說，當然颱風天最重要是要確保安全，再度呼籲民眾非必要不要出門，在家做好防颱，晚上的演唱會北捷會持續與主辦單位溝通協調，要確保一切安全，無論如何這部分非常重要。媒體追問，北捷的場地租用合約中有提到「不可抗力因素」，是否能將颱風視為不可抗力因素？蔣萬安說，們會來進行協調溝通，最後有結果，會跟大家說明。