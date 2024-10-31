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▲今日台鐵列車停駛，台東車站裡面一片黑。（圖／記者朱永強攝）

▲台東車站內只有零星躲雨的民眾，沒有旅客來退票。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮今（31）日下午1點40分正式登陸台東成功鎮，雖然一度因為颱風眼經過，短暫無風無雨，不過下午2、3點開始台東又開始出現強風豪雨，許多路樹、招牌都被吹飛，《NOWnews今日新聞》記者前往台東車站，還發現有20幾塊輕鋼架天花板也被強風吹飛。對此，台東車站站務主任彭國勳表示，因為這次康芮颱風風力太強，風壓導致天花板被吹起來，等颱風過後要再請鐵路局找原本的廠商，看要如何維修處理。至於明日列車是否可以通行，需要巡檢過後才能決定，彭國勳表示，一切都要「看老天爺決定。」彭國勳表示，因為台東車站是輕鋼架天花板，風壓很大的時候，會把天花板往上推，「當初這個東線電氣化車站效能提升的時候，天花板每一片都有夾子固定，所以風壓在吹的時候，原則上不會吹上去，但現在經過8年，颱風來的時候，整個風灌進來，可能有些夾子承受不住，就被吹起來了」，因此最後台東車站大門只能被迫關起來，進出都必須要走側門。彭國勳也說，所幸今天沒有旅客進出，否則如果不小心天花板掉下來，可能會傷到民眾，「之前山陀兒颱風的時候，車站就有點小受損，天花板是今天早上的災情，等颱風過後會局部維修」，不過因為天花板維修需要高空作業，因此他們需要找到當初的廠商來處理。至於需要多久可以維修好？彭國勳表示，需要先找到廠商、經過報價，看什麼時候可以維修。而明天列車是否可以通行？他則說「需要看老天爺，如果今天晚上脫離暴風圈，巡檢完看是否有需要搶修的，或許明天過了中午之後就可能要通車，目前看起來還好」，而台東車站目前只有天花板受損，其他並無狀況，車站內也只有零星來躲颱風的民眾，並沒有旅客在現場。