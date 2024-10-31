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今年第21號颱風康芮（國際命名：KONG-REY）今（31）下午1時40分在台東縣成功鎮登陸，暴風圈籠罩全台，秀林鄉加灣部落更疑似出現龍捲風。不少花蓮民眾紛紛PO文表示，家裡已經停電。對此，台電也做出回應。康芮颱風來襲，中央氣象署發布「超大豪雨特報」及「陸上強風特報」，花蓮地區紛紛出現災情，卓溪鄉公所前驚現「滾滾黃河」，瑞穗溫泉路三段也嚴重淹水，而秀林鄉加灣部落出現強烈風雨，民眾還疑似拍到龍捲風。不少花蓮居民紛紛PO文表示，「剛才一個瞬間風速，我家前面已經斷了好幾根電線」，也有人說家裡已經停電，「大可怕了，那陣風原來是龍捲風」；還有人表示，從上午9點半就停電了，「開車上班途中的老公打電話來說，整個北埔都沒有電，紅綠燈都停擺。」對此，台電表示，北花蓮電力系統因康芮颱風挾帶的強風大雨而臨時跳脫，造成花蓮市等地區大範圍停電，包括道路交通號誌也停擺，目前正在處理中，儘快搶修復電。