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▲ 吉兒穿著貓熊裝現身。（圖／美聯社／達志影像）







美國白宮30日舉行萬聖節慶祝活動，現年81歲的總統拜登（Joe Biden）也有參與，但過程中他突然張嘴「咬一口」小嫩嬰的畫面引發熱議，不少人都懷疑拜登是否真的精神失常，才會怪異舉動接二連三、令人不適；但也有人認為孩子沒有受到傷害，無須大驚小怪。綜合外媒報導，今年萬聖節活動估計有約8000名嘉賓參加，現場擺滿南瓜燈等主題裝飾，不少家長帶著孩童前來，美國總統拜登與穿著貓熊裝的第一夫人吉兒（Jill Biden），陸續發糖果給上台的孩童。不過，活動出現詭異一幕，當1名女子抱著裝扮成火雞的嬰孩上台時，拜登竟張口咬了孩子的大腿一口，後續還咬了2個孩子的腳趾，雖然周遭的人沒有露出介意或驚訝的表情，不過畫面曝光後仍引起討論。據悉，這場萬聖節活動有多名美國政要帶著兒女參加，包括國務卿布林肯（Anthony Blinken）、白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）。