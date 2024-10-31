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▲等了劉德華11年的歌迷在現場爆哭。（圖／記者陳明安攝）

▲從台南北上看劉德華的歌迷。（圖／記者陳明安攝）

劉德華演唱會停辦了！康芮強颱侵襲，原本預計今（31）日晚間7點半要在台北小巨蛋開唱的「華仔」劉德華，最後在稍早的下午3點宣布停辦演唱會，但據《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，已經有民眾在小巨蛋排隊買周邊，這時候才宣布停辦讓現場歌迷一片哀號，還有一名等了11年的歌迷直接在現場爆哭。劉德華演唱會臨時宣布停辦，記者在小巨蛋現場採訪，有一位等了11年的歌迷在小巨蛋爆哭喊，「等了11年！我不想講話了，如果可以延期我可以接受，可是我怕他取消就沒有延期，我那個票還滿前面抽到的，上次也是在台北小巨蛋看，剛剛還打電話給主辦，他說沒有延期啊！」還有從台南搭客運北上的歌迷說，「我超喜歡劉德華，從國小到現在，都快50歲了，是第一次看演唱會，很興奮都睡不著覺。」得知停辦後心情掉到谷底，雖然有周邊商品可以買，但他們還是想看到本人，「不知道他下次來是什麼時候。」感到相當惋惜，而且他們特地北上，現在才宣布停辦，他們也沒有車可以回家。