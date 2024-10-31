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▲風雨較小的時候，阿鋐炸雞現場仍有客人在點餐。（圖／記者朱永強攝）

▲阿鋐炸雞老闆表示，等到貨賣完就會關店了。（圖／記者朱永強攝）

▲康芮颱風侵台，台東綠色隧道路樹倒塌。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮來襲，今（31）日下午1點40分從台東成功登陸，也為全台帶來強風豪雨，《NOWnews今日新聞》記者前進台東市區掌握第一手消息，看到台東因為停班停課，今日鬧區大部分的店家都沒有開店，不過當地名店「阿鋐炸雞」正氣店仍舊照常營業。店家表示，遇到颱風天他們基本上都會不畏風雨開店，雖然今天來客量比較少，但稍早颱風眼經過時，因為風雨減弱，有湧入不少客人，現場直到賣完才會關店。阿鋐炸雞老闆表示，他們遇到颱風基本上都還是會開店，加上今天剛好有貨，所以不畏風雨照樣開店。他也透露，早上風雨比較大的時候來客量很少，後來颱風眼經過，當地風雨逐漸減弱，才開始湧入客人。而記者大約2、3點到場時，也發現現場有3、4組客人在排隊，正在等待點餐。至於晚上風雨若出現變化，是否可能會關店？老闆表示，就是現場的貨賣完為止，因為目前的量不太好計算，所以無法得知大概可以賣到幾點，但如果真的風雨太大，就沒辦法營業了。他也說，今天有來上班的員工，都是住在市區的正職人員，住在比較偏遠的人就沒辦法到班了。而康芮颱風的強度雖然在過去幾小時有減弱，但仍然是強颱，中南部在颱風登陸後越晚雨勢越大，根據中央氣象署資料，康芮颱風在今天下午1時中心位置北緯22.4度、東經121.7度，以每小時21公里速度向北北西轉北北東前行，近中心最大風速每秒達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，預估最快晚上出海，提醒民眾防颱作業不可鬆懈，沒事不要外出！