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洛杉磯道奇隊今（31）日以7：6贏下世界大賽第5戰，系列賽4勝1敗封王，大谷翔平轉隊首季就隨隊奪冠，賽後痛快地和球隊歡慶拿下冠軍，激情噴香檳，他受訪時也笑說，，惹得幾位傳奇球評捧腹大笑。上一次來上這個節目時，大谷翔平告訴主持人，。今天重回轉播台，他感性地表示：「這是一個漫長的賽季，能作為最後勝出的球隊的一員站在這裡，非常榮幸。」大谷翔平透露在世界大賽第2戰跑壘傷到左肩後，他本以為自己的賽季報銷了，在結束香檳浴後，大谷翔平來接受《FOX Sports》節目的訪問，在前洋基隊球員Alex Rodriguez和Derek Jeter以及前紅襪隊球員David Ortiz的圍繞下，他被問及和隊友噴香檳的感覺如何。這位日籍球星給出了讓人意想不到的答案。「嗯，所以我之後也會繼續努力，希望之後還有機會。」，因此他的回答也惹笑了名人堂三人組，Ortiz也調侃說：「He's coming！He's coming！」道奇隊今年球季傷兵不少，特別是先發投手輪值，所以最終能夠奪冠，雖不能說是跌碎眾人眼鏡，卻也相當不容易，道奇隊棒球運營總裁Andrew Friedman表示，這就是十月份的棒球充滿魅力之處，你永遠不知道會發生什麼，只能做好自己。大谷翔平本季例行賽拿出穩坐國聯MVP獎項的表現，季後賽也帶傷上陣帶領球隊登頂，Friedman直截了當地表示，「我認為說他是有史以來最偉大的球員是合理的，今晚的勝利將進一步支持關於此的討論。」也表示道奇隊拿下世界冠軍，說明了大谷的偉大之處。這只大谷10年7億美元合約的第一年，所以Friedman也開心地喊到，「再來9次！再來9次！」已經準備好在未來幾年都保有冠軍競爭機會。