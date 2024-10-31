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▲好不容易搶到票的歌迷爆哭。（圖／記者陳明安攝）

康芮颱風威力太猛，劉德華不唱了！主辦單位「超級圓頂」在下午3點臨時取消晚上7點半的演唱會，讓已經在小巨蛋的粉絲崩潰，還有人氣憤要現場所有人拿起手機打爆1999，一名粉絲更爆哭喊話政府，「我們是成年人了，我們會顧及自己的安全！」劉德華演唱會取消，讓已經到小巨蛋的粉絲哀號聲一片，一名歌迷在現場爆氣，「麻煩大家灌爆台北市政府，打爆1999！等劉德華11年了，昨天晚上宣佈可以不是嗎，現在這時間取消，中部南部這些人呢，現在做這動作合理嗎，會不會太過分了一點。」另外也有傷心不已的歌迷，對著鏡頭訴苦，「我好不容易才搶到票的，我們會顧自己的安全，官方也說不克前往可以退票，大家都在現場了，請不要再講劉德華不顧粉絲安全，我們是成年人，有安全疑慮可以待在家退票，我們從自家車庫到小巨蛋車庫，安全無虞的時候，我們希望官方可以如期舉辦！」