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▲劉德華今晚演唱會停辦，他過去也曾因感冒唱不了歌，鞠躬向歌迷致歉。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華今晚演唱會停辦，他的IG稍早發文宣傳新電影《焚城》寫下「危機已至」幾個字。（圖／劉德華IG）

▲劉德華歌迷擠爆小巨蛋，即便聽到演唱會取消也不願離開。（圖／記者陳明安攝）

天王劉德華今（31）日晚間原先要在台北小巨蛋舉行的演唱會確定停辦，主辦單位超級圓頂下午3點公佈最新消息，讓不少已經到場外的粉絲超級錯愕。劉德華昨日深夜還在IG提醒要前往的歌迷路上小心，稍早他的IG又再度發聲，寫道：「危機已至！IMAX焚城上映倒數1天，11月1日準時登陸IMAX大銀幕」，宣傳新電影《焚城》。台灣粉絲則湧入下方留言，反過來安慰劉德華：「沒事沒事，不是你的問題，安全第一」。劉德華演唱會昨晚原先公告如期舉行，無法前往的民眾可全額退費，但今日全台停班停課，北捷為了安全著想建議主辦單位停辦，避免發生災情，因此今晚演唱會確定喊卡。劉德華的官方IG在新消息公告後，也更新貼文，不過不是在講演唱會，而是宣傳新電影《焚城》即將在中國、港澳、北美地區上映的消息。劉德華貼文寫道：「危機已至！IMAX焚城上映倒數1天，11月1日準時登陸IMAX大銀幕」，他邀請大家一起進戲院捧場，「與救援小隊一同踏入被災難陰影籠罩的城市，在步步緊逼的緊張氛圍中尋找希望與人性之美，大銀幕見！」雖然該篇貼文不是在討論演唱會，還是湧入不少台灣粉絲留言，希望劉德華不要因停辦自責，「德華哥哥沒事沒事，不是你的問題，安全第一，明明是康芮害的，這是天災意外，不要罵工作團隊的人，他們也不願意」、「拜託可不可以延期，不要取消，我朋友特地從日本搭飛機回來看演唱會」、「華仔拜託，10/31演唱會取消了，但能不能延後就好，好不容易買到的了票，特地從台南抵達台北就為了能見你一面」。目前《NOWnews今日新聞》到現場直擊，發現有許多歌迷即便聽聞演唱會取消，也不願從現場散去，有的歌迷更是當場氣哭，說自己等了11年，沒想到卻看不成了，還有人打1999向北市府抗議，希望他們不要插手，認為自己是成年人了，可以為自己的生命安全負責，只希望看到華仔一面。