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▲劉德華今晚演唱會宣布停辦。（圖／超級圓頂FB）

▲粉絲紛紛湧入粉專底下湧入網友嘶吼，並盼演唱會延期舉行。（圖／超級圓頂臉書）

康芮颱風來襲，全台今（31）日停班停課，天王劉德華原定今晚要在小巨蛋舉辦首場全新巡演，，消息曝光後令大批粉絲哀聲連連，湧進粉專嘶吼罵爆：「都到門口了！為何昨天不說？」台北捷運公司經綜合考量後，今日下午3時宣布，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告，民眾可依主辦單位超級圓頂及遠大售票系統公告辦法辦理退票。消息曝光後網路上罵聲連連，許多粉絲氣憤表示，「我都到了！門口了」、「爛爆，為什麼昨天不說！下午三點才說！」、「主辦單位有夠爛，超級不負責任」。此外，許多歌迷也期許演唱會能延期舉辦、不退票，「周一我也可以，拜託」、「希望可以延期」、「拜託可以直接延期嗎？好不容易抽選到的票」，不過截至目前主辦單位尚未有進一步消息。