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強颱康芮威力驚人，目前已於今（31）日13時40分在台東縣成功鎮登陸，中央災害應變中心指出，目前暴風圈籠罩全台，災情多聚集在花蓮、宜蘭、南投3地，預估20時颱風中心將離開台灣陸地，1日10時暴風圈將脫離台灣本島、16時脫離台灣陸地、19時脫離近海。明日下午雨勢也將逐漸轉小。康芮颱風於今日13時40分在台東縣成功鎮登陸，目前位置在台東北北東方曰40公里處，仍維持「強烈颱風」的等級，七級風暴風半徑有320公里，目前速度是每小時17轉24公里，向北轉北北東進行。今日累積降雨量多集中在東半部，測得最大降雨量在宜蘭。隨著颱風接近內陸，消防署已在今日中午發布強風警告，示警區域包含花蓮縣及台東縣，平均出現12集的平均風與14集的陣風。最新路徑圖顯示，颱風在今日13時40分於台東登陸後，預估20時颱風中心將離開台灣陸地，1日10時暴風圈將脫離台灣本島、16時脫離台灣陸地、19時脫離近海。颱風登陸期間，各地陣風將達10級以上，今日夜間颱風出海後，風力將逐漸減小，但苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、澎湖等地區，仍會有10至11級陣風。明早隨著颱風的遠離。預期颱風威力在受到地形阻礙後，將逐漸減弱，但1日清晨仍會受環流影響，故各地仍會出現明顯的風勢、雨勢。目前暴風圈籠罩全台，中央災害應變中心持續有收到災情傳出，多聚集在花蓮、宜蘭、南投3地。總結來看，受到颱風影響，蘭嶼、綠島已有14級以上強陣風，台東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、臺北、南投、嘉義市、金門亦有9至10級強陣風。29日0時至31日14時出現較大雨量如下：宜蘭縣鴛鴦湖1085.5毫米，臺中市審馬陣695毫米，臺北市擎天崗630毫米，花蓮縣龍澗600.5毫米，新竹縣西丘斯山457毫米，新北市東山422毫米，臺東縣樟原308毫米，南投縣翠華292毫米，基隆市五堵281毫米，桃園市高坡國小249毫米；較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，成功15級，東吉島13級，花蓮12級，新屋、後龍、臺東、澎湖、彭佳嶼11級，新北、臺南、宜蘭、大武10級。今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，易有5米以上浪高，尤其東半部沿海可達10米以上、澎湖可達7米以上，各沿海易有長浪發生。