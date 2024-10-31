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▲NBA美國職籃洛杉磯湖人今（31）日前進客場交手克里夫蘭騎士，此戰「皇子」Bronny James個人生涯得分開張，父親LeBron James對此也相當高興。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人從第一節就不防守，為什麼「老詹」LeBron James、「AD」Anthony Davis、湖人教練JJ Redick始終都不生氣？（圖／美聯社／達志影像）

湖人今天客場110：134被騎士痛揍，最多落後28分，湖人開季3連勝後2連敗。騎士開季5連勝，東區最好球隊，騎士今球開季防守效率第四，進攻效率聯盟第二，投籃命中率5成28聯盟第一，三分命中率4成1聯盟第一，所有關鍵數據和防守表現都是聯盟精英球隊。看了超過40年NBA，看過全球無數籃球比賽，很少看到湖人打騎士這一戰如此離奇狀況。湖人這場慘敗我只有一個感獨：籃球不是這樣打的！這場球湖人有幾個離奇現象和比賽細節：1、湖人全場只有7次犯規2、騎士全場只有8次罰球(8罰中5)，但攻下134分3、比賽打了15分鐘湖人只有一次犯規，湖人已經25：48落後23分4、湖人中前鋒Anthony Davis表現不差， 22分13籃板，17投9中5、湖人王牌LeBron James打得更好，13投9中攻下26分+6籃板6、湖人三分很爛(28投6中，三分命中率2成14)7、湖人失誤累累，湖人/騎士失誤比21：128、騎士出手97次，湖人只有77次，但湖人籃板球還比騎士多一個(37：36)9、騎士投籃命中率5成7，三分命中率4成15(41投17中)，直接打趴湖人10、第一節就42：23打掛湖人的騎士全場26次犯規第一節打完我的直覺是：湖人到底想不想打這場比賽。第二節打不到3分鐘，我的感想是：湖人這是什麼爛防守。第三節中我快要睡著：湖人似乎放棄這場比賽，騎士也看清湖人沒氣沒力沒鬥志，根本放棄比賽。第四節看得我好痛苦。湖人從第一節就不防守，為什麼「老詹」LeBron James、「AD」Anthony Davis、湖人教練JJ Redick始終都不生氣，我很困惑。一支煥然一新球隊首重防守、決心和贏球企圖，球員肯定會拚出韌性和氣勢，凝聚更強大團隊戰力。但湖人這場比賽好像油用完了，油箱空了，甚至沒有駕駛。為什麼一場比賽只有7次犯規？我實在不懂，湖人根本沒有人在防守，這絕不是騎士籃下隨便都能打進，三分球神準難防可以做為解釋。兩支爛隊打出這種友誼賽性質交流就算了，大家交交朋友，娛樂球迷。但這是NBA，兩支應該都有相當競爭力球隊，結果湖人把比賽打成這樣子，真的難以置信，完全沒有防守、不想防守、甚至把比賽打得七零八落。AD第一節初臀部拉傷確實對他產生影響，但這不能做為湖人毫無防守和對抗的藉口，AD還是能打出水準以上狀況，湖人主要還是全隊都在夢遊+陷入低迷，甚至沒有想要拚贏這場比賽。如果你也看了這場比賽，你會跟我一樣失落。