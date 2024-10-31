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康芮颱風強逼台灣，今天許多縣市狂風暴雨，而媒體人陳揮文29日卻表示，他認為「不應該放颱風假」，大批網友湧入陳揮文臉書狂轟，要他示範今天騎車上班。對此，陳揮文中午在臉書貼出兩張圖片，其中一張正是2位洋基球迷在場邊吵鬧搶球的照片，另一張則是將勞動部部長何佩珊的話標註重點，兩圖配文「祝福，這兩個洋基球迷」，暗諷網友們「把颱風假當小確幸」、「理盲濫情」的行為很無聊。陳揮文今（31）日在臉書發出2張圖片，並配文表示「祝福，這兩個洋基球迷」；其中一張圖截圖了勞動部部長何佩珊的話，並用紅線劃重點「世界各國目前也未以法律規範天災假、颱風假」。另一張圖則是2位洋基球迷在場邊搶球的照片，該圖分別在2人的頭上另配了「把颱風假當小確幸」、「理盲濫情」的字句。陳揮文昨（30）日在自己的節目中指出，在洋基和道奇第四場大賽中，道奇右外野手Mookie Betts第一局在右外野界外區接球時，被2位坐在該區看球的洋基球迷「硬搶走球」；這2人當場被驅逐出場，離譜行為也被罵爆。陳揮文表示，其實Betts已經接到球了，因此那2位球迷的行為「很無聊」，今天的發文疑似暗諷網友們「把颱風假當小確幸」、「理盲濫情」罵爆他的行為很無聊。該貼文一處，再度引起網友們不滿，紛紛留言表示，「只剩下一張嘴」、「揮文出門了沒？這種天氣千萬別待在家捏，雨爆炸大的，很適合騎車喔，快去騎啊，相信你一定不會出事的」、「台灣會退步應該不是放颱風假的關係，是太多你這種沒啥料還不要臉自稱名嘴的人」、「台灣進步慢的原因比較是因這種只講屁話不做事的廢物老人太多，進而影響台灣社會進步，如果要廢止颱風假，不如立法是禁止這些小丑媒體人發言」、「我勞工，我要放假，我說出我的心聲」，掀起另一波戰爭。