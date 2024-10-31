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▲台電人員險遭強風吹飛。（圖／翻攝畫面）

▲台電人員無懼風雨搶修。（圖／翻攝畫面）

康芮颱風強風大雨為台灣帶來不少災情，花東地區豪雨成災，多地區都被泥流淹沒，台中地區也累計超過3萬戶停電，台電人員不畏強風，冒險在大雨中積極搶修，更為了加快搶修進度，輪流蹲坐在民宅前吃飯，還有瞬間大風差點將一名台電人員吹飛，所幸沒有造成傷亡。康芮颱風造成各地災情，台中海線多處高壓線路被吹斷，台中累計有3萬1612戶停電，台電台中區處動員195人持續進行電力修復。據了解，搶修過程中，不僅高壓電線狂飄，連升空車也不停搖晃，一名維修人員手抓電線，差一點就被瞬間陣風給吹走，下秒立即穩住腳步繼續作業，絲毫不願浪費時間。台電工作人員也為了加速搶修進度，抓緊時間輪流吃飯，更在豪雨狂風中，蹲坐在民宅前吃便當，刻苦的畫面，讓民眾盛讚「謝謝無名英雄」。截至今下午2時止，餘2609戶未復電，目前主要停電區域集中在大甲、大安、龍井沿海區域及太平山區。