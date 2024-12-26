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柯文哲等18名被告涉犯京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實4大案，今（26）日偵結，共11人起訴、2人緩起訴、5人不起訴。《NOWnews今日新聞》整理四大案中起訴的被告、罪嫌，帶您快速掌握。📍京華城土地違法容積案--1.民眾黨主席柯文哲：涉犯違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪起訴2.柯文哲前競選辦公室財務長李文宗：違背職務收受罪嫌起訴。3.前北市副市長彭振聲：主管監督事務圖利罪起訴。4.前北市都發局長黃景茂：主管監督事務圖利罪嫌起訴。5.前北市都委會執行祕書邵琇珮：主管監督事務圖利罪嫌起訴。6.威京集團主席沈慶京：主管監督事務圖利罪嫌、違背職務行賄罪嫌起訴。7.台北市議員應曉薇：違背職務收受賄賂罪嫌、洗錢罪嫌起訴。8.應曉薇助理吳順民：違背職務收受賄賂罪嫌起訴。9.京華城監察人張志澄：違背職務行賄罪嫌起訴。10.前兵役局長朱亞虎：違背職務行賄罪嫌緩起訴。11.威京集團法務經理陳俊源：違背職務行賄罪嫌緩起訴。另外京華城董事長陳玉坤、應曉薇男友王尊侃、助理陳佳敏均因犯罪嫌疑罪嫌不起訴。📍政治獻金公益侵占案--民眾黨主席柯文哲、柯文哲前競選辦公室財務長李文宗均因公益侵占罪起訴；木可公關負責人李文娟則因公益侵占罪、明知為不實事項而填製會計憑證罪嫌起訴。📍挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案--民眾黨主席柯文哲、柯文哲前競選辦公室財務長李文宗均因背信罪起訴。📍柯文哲政治獻金專戶申報不實案--會計師端木正因行使業務上登載不實文書、準文書罪嫌起訴：端木正助理何璦廷、陳韋瑄，以及木可公關負責人李文娟，均因犯罪嫌疑不足不起訴。