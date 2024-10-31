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▲權志龍（右）登上劉在錫（左）與曹世鎬所主持的談話綜藝，坦言自己雖然生活在聚光燈下，過著看似光鮮的人生，但這樣的生活下壓力其實非常大。（圖／youquizontheblock IG）

▲低潮期的權志龍甚至產生了「已經被逼到絕境」的消極想法，精神狀態大受影響到無法工作。（圖／youquizontheblock IG）

韓國天團BIGBANG的靈魂人物權志龍（G-Dragon、GD），即將在今（31）日台灣時間晚間5點重回樂壇，暌違7年發表新歌〈POWER〉。被粉絲譽為「音樂之神」的他也時隔12年，重新登上綜藝節目中與劉在錫同框大聊新曲和BIGBANG活動計劃。出道18年的權志龍也罕見吐露成名心聲，低潮期的他不但懷疑過是否有過發自內心感到幸福的時刻，甚至一度考慮要告別歌壇不再發專，直言自己的生活就像是電影《楚門的世界》。今日即將推出全新歌曲〈POWER〉的權志龍，日前為了宣傳登上了韓國知名主持人劉在錫與曹世鎬所主持的談話綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，作為南韓家喻戶曉的知名巨星，權志龍罕見在鏡頭前吐露自己作為公眾人物的難處。權志龍坦言自己雖然生活在聚光燈下，過著看似光鮮的人生，但這樣的生活下壓力其實非常大，不只時常會遇到無法控制的情況，還要面對許多不是「明明不是自己的問題」卻意外產生的討論與爭議，雖然他想在能力範圍內積極應對，但很多時候根本找不到答案，到後期甚至產生了「已經被逼到絕境」的消極想法。權志龍接著分享曾對「權志龍」與「GD」雙重身分認同產生的迷惘，表示自己作為G-Dragon已經活了超過20年，但真正作為「權志龍」的時間只有5年，雖然獲得了很多愛與支持，但內心時不時會質疑自己是否真正感到幸福。對自己要求相當苛刻嚴格的他還因「卡關」遇到創作上的瓶頸，一度考慮不再發行專輯，天王功成名就下不為人知的心酸與無奈也聽的粉絲既揪心又難過。不過權志龍也安慰粉絲，在過去他總是把自己逼得太緊，但如今已學會穩定內心，作為權志龍的生活的日子也越來越多，深思熟慮後感覺是時候重回 GD 的身分。同時，他也大方分享自己新歌〈POWER〉「諷刺當代媒體」的概念，喊話粉絲們密切留意，絕對不能錯過。《楚門的世界》由好萊塢演員金凱瑞主演，講述主角「楚門」從出生以來一直生活在一個名為「海景鎮」的海邊小鎮，擁有穩定的房子、車子、工作和愛他的妻子，他也對自己平淡的生活深信不疑，直到有一天出門時，親眼目睹了攝影棚燈從天而降......。實際上楚門的人生是一場名為《楚門秀》的大型真人秀，30年來他所生活的「海景鎮」全是在攝影棚裡搭造出來，擁有的一切也全是假像，導演和製作人在背後操縱上千台攝影機，讓觀眾欣賞楚門的生活，得知一切後的楚門最終決心重返真實世界，跳出安逸的舒適圈。