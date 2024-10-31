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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G5，洛杉磯道奇隊克服5分落後，以7：6戲劇化逆轉擊敗紐約洋基，以4勝1敗奪下自2020年以來的第8座世界冠軍獎盃。享受完封王的喜悅之後，大谷翔平明年新賽季將重拾「二刀流」，目標在開幕戰登板先發，同時也計畫趁休賽季期間評估左肩脫臼傷勢，是否有動刀治療的必要。大谷翔平因去年9月接受右肘手術，本季專注於打擊，雖然一度傳出在季後賽復出登板的可能性，但最終未能如願。賽後再接受MLB TV採訪時，大谷重拾二刀流充滿期待，「當然會朝明年開幕戰登板的目標前進，這次的復健進展比上一次手術順利，期望能在明年恢復到理想狀態。」值得注意的是，2025年大聯盟將在3月18、19日於日本東京巨蛋舉辦開幕戰，屆時將由洛杉磯道奇與芝加哥小熊隊進行2連戰，大谷翔平有望在國人面前登板先發，對此大谷表示：「如果能以良好的投球狀態參加春訓，並獲得球隊信任，這無疑大大增強我的信心，雖然海外開幕戰先發並非必須達成的目標，但還是希望能夠有這樣的機會。」不過在重返投手丘之前，大谷翔平左肩傷勢需進一步檢查。在世界大賽第2戰，大谷因嘗試盜壘滑壘造成左肩半脫臼，隨後靠止痛針與繃帶固定繼續奮戰，並於第3戰堅持先發上陣。針對肩膀傷勢情況，大谷說：「需要再做檢查，但希望一切安好。現在不用再打止痛針，讓我感到放鬆。」對於手術的可能性，他表示：「現階段應該問題不大，但賽季結束後會進行詳細檢查再作評估。」