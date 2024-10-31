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距離2024美國總統大選不到一週，各地提前投票情況備受關注，根據佛羅里達大學選舉實驗室數據，截至10月29日，美國已有超過5100萬人提前投票，約為2020年大選投票數的三分之一。不過，提前投票也引發不少亂象與質疑，密西根州就傳出有一名不具美國公民身份的中國留學生竟成功投票，涉及選民詐欺與偽證罪。當局正在調查這是一起意外，或是北京試圖擾亂美國大選計畫的一部分。根據《CNN》報導，涉嫌非法投票的中國男子是一名19歲的密西根大學學生，住在安娜堡。男子不是美國公民，因此不能在聯邦選舉中投票，但他卻於上週日順利「闖關」，投下自己的一票。而男子在投票後又主動聯繫當地選務官員，稱想要收回選票。據了解，該男子擁有合法居留權，前往投票所登記投票時，他拿出大學學生證和其他文件證明自己是安娜堡的合法居民，然後又在現場簽署了一份文件，宣稱自己是美國公民，進而獲得選票，因此男子涉及選民詐欺及偽證罪。偽證罪在密西根州是重罪，通常會被判處15年有期徒刑，不過在投票所內所做的偽證，是否也會被處以如此重的刑罰還未可知，有法律專家認為，如果確認定罪，男子可能會被驅逐出境。密西根州務卿班森（Jocelyn Benson）和當地檢察官薩維特（Eli Savit）在聲明中表示，「並沒有證據顯示有大量非公民登記投票，而非公民實際投票更加罕見。當這種情況一旦發生，我們會非常嚴正地處理」。班森與薩維特都是民主黨人，透過非公民非法投票進行大規模灌票，則是川普及其支持者經常提出的選舉舞弊指控，這也是為何這起非法投票事件曝光後受到關注。當地選務人員坦承，該位中國男子投下的選票無法被撤銷，因為所有現場選票長得都一樣，不具有任何識別信息，無法區分哪一張選票屬於該男子投下。密西根州的共和黨人和州議員不滿批評，民主黨州政府未要求選民提供公民身份證明，而是允許選民在現場以簽署切結書的方式來證明自己的公民身份，相當不可思議。密西根州司法部則強調，遵守法律是這個州和這個國家的每一位居民的責任，密西根州選舉法明確規定非公民不能在聯邦選舉中投票，犯罪嫌疑人的責任將受到法律最大程度的起訴與追究。