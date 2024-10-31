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康芮颱風挾強風豪雨襲台，許多航空公司爲安全起見取消部分航班，不過台灣4大航空仍有不少勇者班機正常起降。有網友甚至在社群平台Threads上分享從日本東京飛回來的中華航空CAL223班機，驚險降落松山機場的畫面。到底颱風天決定飛機飛不飛的關鍵是什麼？朝陽科大飛航系主任盧衍良接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，飛機操作的每一個過程，都需要很精確的數據判斷，以起降過程來說，必須考慮到機場當下的風向風速、最大陣風、風向變化範圍等因素。根據飛機的性能參數，每家航空公司都訂有一套起降標準，在一定的風向、風速、陣風、能見度等範圍內進行操作。一旦航空公司有了操作標準，所有合格的飛航組員就要具備這樣條件下的操作能力，每年也必須要經過考試維持應有的標準能力，因此，颱風天起降，只是所有飛航組員飛行生涯中所需面對的其中一種狀況，只要符合所訂標準，並且遵照程序操作，無需過度擔憂。盧衍良指出，在所有航班進場落地的過程中，飛航組員必須嚴格遵守穩定進場的標準，一旦有任何超過穩定進場標準的狀況發生，就必須實施重飛操作。而每個航班在出發前就會將此段航程可能的各種風險進行評估，並制定相關的對應計畫，因此即使飛機進行轉降，也都是在既有飛行計畫中就研擬好的方案，一切依照計畫行事。至於什麼樣的天氣狀況，航空公司才會決定取消飛行？盧衍良回應，航空公司航班是否可以順利成行，主要依據天氣預報中航班起降期間風向風速變化的可能性，一旦評估有超過起降標準的天氣條件存在，航班的調度就可能需要因應，可能提早或延誤起飛，假若無法找到可行的方式，就必須要取消航班。無論是提前、延後，或是取消航班，都不是一個容易的決定，後續也牽涉到旅客權益的確保，包括協助旅客更換航班或行程的一切事務。