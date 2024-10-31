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強颱康芮襲台全台停班課，劉德華演唱會主辦單位於昨晚宣布今（31）晚演唱會照常舉行，挨轟讓粉絲冒險前往，輿論延燒打臉租借場館的北市府，台北市長蔣萬安上午稱會跟主辦單位協調，未來將停班課的情況納入考量。臉書粉專「不及柯大學士」翻出「台北小巨蛋租用管理要點」，裡頭寫道「認有緊急危難或為預防災難發生，得要求租用人停止活動及關閉場地，租用人不得異議」，結果蔣還稱要協調，痛批「到底是要沒有擔當到什麼地步？蔣萬安就是個俗辣！」該粉專表示，台北現在外面風雨真的是沒有在開玩笑的大，另翻出「台北小巨蛋主場館租用管理要點」第28條第3項，裡頭寫道「租用期間，本公司認有緊急危難或為預防災難發生，得要求租用人停止活動及關閉場地，並強制疏散人員，租用人應接受本公司所指定之人員指揮，租用人不得異議，亦不得向本公司請求任何賠償或補償」。該粉專說，結果蔣萬安跟北捷還在那邊要跟主辦單位協調、再討論一次？痛批「到底是要沒有擔當到什麼地步？蔣萬安就是個俗辣！」