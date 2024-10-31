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中信兄弟球團在休賽季期間積極接軌國際，繼去年由平野惠一總教練與陳江和首席教練領軍，前往日職歐力士參訪秋訓後，今年率先由彭政閔二軍總教練兼農場主管，攜手林明憲教練等二軍教練團，前往日職讀賣巨人軍參訪交流。這次二軍教練團由「恰哥」彭政閔帶領，攜手林明憲教練、林恩宇教練、黃稚峰教練以及兩位翻譯同仁，前往日職讀賣巨人軍農場體系取經，期待藉由此次交流，創造未來更多台日合作機會，並將觀念與經驗傳承給二軍的選手們。中信球團表示，希望透過台日棒球文化交流與秋訓觀念的學習，回到台灣將寶貴經驗傳承給二軍小象們，延續「兄弟精神」與保持「進取勝利」的團隊競爭力，未來小象們能夠立足於一軍賽場上，為球隊再拚下好成績。也透露接下來中信兄弟也將會陸續進行多項合作交流，期待無論是教練及球員們在休賽季期間都能有更多的成長。