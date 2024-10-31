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康芮颱風襲台，劉德華今（31）日晚上的台北小巨蛋演唱會原本照常舉辦，台北捷運公司下午緊急向主辦單位協調，而主辦單位在入場前3個小時，才臨時宣布取消，小巨蛋早已排滿了粉絲，消息一出，引來罵聲一片，台北市長蔣萬安的臉書更是被劉太太們的憤怒洗禮，挨轟「你能唱嗎？」。昨日全台停班停課，網上已掀起劉德華演出是否停辦的熱議，粉絲們也得到主辦單位的回覆，確認「不會取消」。今日下午，台北捷運公司經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告，民眾可依主辦單位超級圓頂及遠大售票系統公告辦法辦理退票。劉德華演出臨時取消，現場早已有許多中南部粉絲早早排隊，引發粉絲們的不滿，蔣萬安的臉書也被罵爆，「把人當玩弄對象嗎？應該昨天就要協調，而且不是當天才來協調」、「我好不容易抽到，人一早冒著風雨都到台北了，早不講完不講，搞什麼鬼」、「蔣萬安到底有沒有能力啊，你核准颱風假又無力協調劉德華取消演唱會，可見台北根本不需要放假，那台北今天放什麼假」、「重點是現在取消有意義嗎？多少人都北上了，出門了，到現場了」、「我們都已是成年人，自己會處理交通工具」、「憑什麼干涉演唱會」、「市長你放你的假，劉德華讓他照唱不行嗎」、「賠劉德華給我，抽籤那麼難才抽到，我們自己會為自己安全負責。你能唱嗎？劉德華13年才來一次」、「市長你真的太過分了，你的一句話竟然取消我們這11年對劉德華的等待」。