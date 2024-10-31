天王劉德華今（31）日在台北小巨蛋舉辦演唱會，卻遇上強颱康芮風雨最強的時候。台北市今雖停班停課，但劉德華演唱會原本仍照常舉行，但經過蔣萬安與主辦單位溝通後，演唱會又緊急喊卡，結果劉德華的粉絲超怒，灌爆蔣萬安臉書。台北市議員林亮君說，昨天市府宣布停班課，就可以宣布演唱會也停辦，蔣萬安的安全第一「慢萬拍」。
林亮君說，小巨蛋是台北市轄下的場館，所有權人是台北市政府、經營單位是台北捷運公司，民間單位舉辦活動都須向台北市府申請並符合相關規定，而其中就有一項，如遇不可抗力原因，小巨蛋可以不租借場地。
林亮君說，既然如此，早在昨天評估是否宣布停班課時，就應該與主辦單位聯繫通知，在昨晚8點的時候就可以一併宣布北市轄下的場館小巨蛋關閉及其活動停辦。面對危機，就把鍋甩給主辦單位、甩給北捷，壓力轉給別人就沒事了？如今一堆歌迷冒著風雨前來台北，在小巨蛋現場每個人都超級傻眼。這次事件更凸顯蔣市府的緊急應變能力實在很差。
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林亮君說，既然如此，早在昨天評估是否宣布停班課時，就應該與主辦單位聯繫通知，在昨晚8點的時候就可以一併宣布北市轄下的場館小巨蛋關閉及其活動停辦。面對危機，就把鍋甩給主辦單位、甩給北捷，壓力轉給別人就沒事了？如今一堆歌迷冒著風雨前來台北，在小巨蛋現場每個人都超級傻眼。這次事件更凸顯蔣市府的緊急應變能力實在很差。
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