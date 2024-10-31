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▲康芮颱風今（31）日下午1時40分從台東登陸，目前強度持續減弱中，預計晚間8點從中部出海，明晚全台解除陸上警報。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風即便陸續減弱，但強風豪雨仍不可輕忽，中南部地區越晚風雨越大，將一路下到明天清晨，全台雨勢才會趨緩。（圖/中央氣象署）

▲中央氣象署下午發布最新風雨預測，其中在雨量方面僅有6縣市達標，加上風力預估連江縣、澎湖縣達標，週五全台都停班停課機率低。（圖/中央氣象署）

康芮颱風今（31）下午1時40分以強颱之姿從台東登陸之後，，不過暴風圈仍籠罩全台，，提醒大家颱風尚未離開，防颱作業直到最後一刻不懈怠！根據中央氣象署最新資料，，近中心最大風速每秒已達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，康芮颱風在今天下午1時40分以強颱之姿登陸台東成功鎮之後，。至於警報解除時間點，中央氣象署預報員朱美霖表示，康芮颱風下午登陸之後，暴風圈廣闊，不過結構受到地形影響持續減弱，預估下午5時前減弱為中颱，至於降雨趨勢，朱美霖則說，至於大家最關心的週五（1日）到底會不會繼續停班停課？根據中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，由於康芮颱風移動速度快且登陸後強度減弱，，提醒民眾康芮颱風還未解除陸上警報前，都要隨時關注最新颱風消息。