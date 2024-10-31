康芮颱風今（31）下午1時40分以強颱之姿從台東登陸之後，因地形結構遭到破壞，颱風眼在雷達回波圖上已經看不到，中央氣象署預計最快5時就會減弱為中颱，不過暴風圈仍籠罩全台，中南部晚間至明天清晨仍要嚴防強風豪雨！《NOWnews》特別整理康芮颱風最新風雨時程、出海時間地點、警報解除時間、週五停班課機率，提供民眾一文看懂，提醒大家颱風尚未離開，防颱作業直到最後一刻不懈怠！
康芮颱風登陸後開始減弱！出海時間地點、警報解除時間一次看
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天下午16時中心位置北緯23.4度、東經120.6度，以每小時17轉24公里速度向北轉北北東前行，近中心最大風速每秒已達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里。
康芮颱風在今天下午1時40分以強颱之姿登陸台東成功鎮之後，因環流結構遭到地形破壞，強度逐漸削弱，氣象署預估最快在下午5時就會減弱變成中颱，並且會在今晚8時前後，康芮颱風中心在中部一帶出海。至於警報解除時間點，本島明天上半天會陸續脫離，明天晚上全面解除陸警。
康芮颱風減弱中南部仍要注意！最新風雨時程、影響重點
中央氣象署預報員朱美霖表示，康芮颱風下午登陸之後，暴風圈廣闊，不過結構受到地形影響持續減弱，預估下午5時前減弱為中颱，但是強風豪雨威脅仍大，颱風近中心附近地區留意破壞性強風，非必要還是避免外出，今天到明天清晨各地還是會有明顯強風影響。
至於降雨趨勢，朱美霖則說，今天下午至晚上宜花東降雨持續，中南部要到晚間雨勢會越來越大，中部和南部山區有顯著雨勢，颱風中心遠離陸地到台灣海峽後，中南部轉迎風面，平地降雨明顯，今晚間到明天清晨中南部天氣轉變顯著，防颱作業直到最後一刻都不能鬆懈！
康芮颱風週五還停班停課嗎？最新風雨預估8縣市達標
至於大家最關心的週五（1日）到底會不會繼續停班停課？根據中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，週五風力預估僅有連江縣、澎湖縣、台東蘭嶼綠島等3地達到停班停課的標準；雨量部分則有苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區達停班課標準，總計有8縣市達停班課標準。
由於康芮颱風移動速度快且登陸後強度減弱，週五全台要再連續停班停課的機率偏低，但實際到底有沒有停班停課，仍要等到晚上各縣市政府8點公告為主，提醒民眾康芮颱風還未解除陸上警報前，都要隨時關注最新颱風消息。
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根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天下午16時中心位置北緯23.4度、東經120.6度，以每小時17轉24公里速度向北轉北北東前行，近中心最大風速每秒已達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里。
康芮颱風在今天下午1時40分以強颱之姿登陸台東成功鎮之後，因環流結構遭到地形破壞，強度逐漸削弱，氣象署預估最快在下午5時就會減弱變成中颱，並且會在今晚8時前後，康芮颱風中心在中部一帶出海。至於警報解除時間點，本島明天上半天會陸續脫離，明天晚上全面解除陸警。
康芮颱風減弱中南部仍要注意！最新風雨時程、影響重點
中央氣象署預報員朱美霖表示，康芮颱風下午登陸之後，暴風圈廣闊，不過結構受到地形影響持續減弱，預估下午5時前減弱為中颱，但是強風豪雨威脅仍大，颱風近中心附近地區留意破壞性強風，非必要還是避免外出，今天到明天清晨各地還是會有明顯強風影響。
至於降雨趨勢，朱美霖則說，今天下午至晚上宜花東降雨持續，中南部要到晚間雨勢會越來越大，中部和南部山區有顯著雨勢，颱風中心遠離陸地到台灣海峽後，中南部轉迎風面，平地降雨明顯，今晚間到明天清晨中南部天氣轉變顯著，防颱作業直到最後一刻都不能鬆懈！
康芮颱風週五還停班停課嗎？最新風雨預估8縣市達標
至於大家最關心的週五（1日）到底會不會繼續停班停課？根據中央氣象署下午4時公布最新風雨預報，週五風力預估僅有連江縣、澎湖縣、台東蘭嶼綠島等3地達到停班停課的標準；雨量部分則有苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區達停班課標準，總計有8縣市達停班課標準。
由於康芮颱風移動速度快且登陸後強度減弱，週五全台要再連續停班停課的機率偏低，但實際到底有沒有停班停課，仍要等到晚上各縣市政府8點公告為主，提醒民眾康芮颱風還未解除陸上警報前，都要隨時關注最新颱風消息。
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