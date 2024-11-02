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▲周杰倫寫的〈眼淚知道〉原本想給劉德華唱，卻被華仔的團隊拒絕了。（圖／杰威爾臉書）

▲劉德華笑說自己後來用了周杰倫寫的〈一壺鄉愁〉，是因為那時候周杰倫終於紅了。（圖／台灣映藝提供）

▲周杰倫今年9月才曝光過劉德華寫給他的親筆信，粉絲敲碗希望兩大天王再同台。（圖／周杰倫IG）

▲温嵐後來唱紅周杰倫寫的〈眼淚知道〉，熟悉旋律讓六七年級生記憶猶新。（圖／阿爾發音樂YouTube）

亞洲天王周杰倫也有被拒絕過的經驗！1998年周杰倫寫了一首〈眼淚知道〉想給劉德華唱，但當時的他還不夠紅，被劉德華團隊拒絕了；20年後兩人在演唱會上碰面，華仔也曾坦承過此事，更笑說因為周杰倫之後紅了，所以自己才在2001年收下周杰倫寫的〈一壺鄉愁〉，真相曝光讓歌迷笑翻。而當初被華仔拒絕的〈眼淚知道〉也未被埋沒，而是被温嵐唱紅，收錄在專輯《有點野》當中。周杰倫2018年在香港紅勘體育館開唱，邀請劉德華當神祕嘉賓，兩大天王合體讓歌迷又驚又喜。周杰倫也趁機聊起往事，他說自己出道前在老闆吳宗憲的餐廳打工，彈鋼琴駐唱，當時他看到劉德華來吃飯，立刻唱了自己寫曲的〈眼淚知道〉給劉德華聽，希望華仔能收了這首歌，不過最後劉德華沒反應，讓周杰倫超失望。劉德華聞言笑曝真相：「你知道我吃麵時在想什麼？我就想說這首歌真的太適合我！不過我的producer（製作人）說這個不紅，我們找紅的人寫歌。」周杰倫接著又問，那為什麼後來他寫的〈一壺鄉愁〉劉德華用了？劉德華又幽默答道：「那時你紅了嘛！以前找人寫歌都是這樣的」，讓全場歌迷笑翻。事實上，周杰倫的前老闆吳宗憲也提過這段往事，但當時他在節目上浮誇的說，華仔聽到周杰倫的〈眼淚知道〉，大罵：「寫這歌的人是神經病」、「眼淚要知道什麼呢，眼淚怎麼知道呢？」才沒唱這首歌。不過事後證實都只是玩笑，周杰倫也並未因此記恨劉德華，兩人反倒成了忘年之交。今年9月劉德華、周杰倫先後在深圳大運中心開唱，劉德華交接場地後還特地留了一封手寫信給周杰倫，內容寫道：「Hi杰倫，華仔啊！一直想告訴你，我們一起努力，希望在未來的工作順利，期望日後合作，開心、健康、成功。」周杰倫看到後也感動的說，「一進門就收到劉天王的祝福，也祝福華仔哥平安健康，演唱會順利」。而當初那首被劉德華拒絕的歌曲〈眼淚知道〉，由方文山作詞，後來被温嵐唱紅了，收錄在温嵐2001年發行的專輯《有點野》當中，當副歌：「如果連自尊都已經不再需要，這個世界什麼愛你買不到」一響起，還是讓廣大歌迷記憶猶新，回味至今。