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許多台灣饕客熱愛吃榴槤，而盛產榴槤的東南亞國家越南，今年前9個月出口額超過28億美元（約新台幣896億元），較去年同期成長63%，創同期最高水準，最大買家是中國，台灣則排名第五名。根據《越南快訊》報導，越南榴槤前十大出口市場中，有八個市場呈現增加態勢，其中，對中國出口額達26億美元（約新台幣832億），年增65%。泰國緊隨其後，出口額1.33億美元（約新台幣42.5億），成長85%。至於其他6個榴槤出口增加的市場分別為香港、巴布亞紐幾內亞、台灣、日本、韓國和柬埔寨。前三季對香港出口額為2300萬美元（約新台幣7.3億元），年增15%；對巴布亞紐幾內亞出口額為2000萬美元（約新台幣6.4億元），年增2.6倍；對台出口1900萬美元（約新台幣6.1億元），年增22%。據悉，今年泰國因聖嬰現象和熱浪衝擊，當地榴槤產量下降18%，因此買家大多轉向越南購買榴槤，而越南業者的榴槤品質改善、性價比高和運輸時間減短，導致今年榴槤的出口量激增。