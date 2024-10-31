動物們對於天災預警的直覺顯現了！今（31）日下午1點40分康芮颱風中心從台東縣成功鎮登陸台灣，正面對決「護國神山」中央山脈。而家住嘉義的網友Milu，就目睹家裡陽台，出現一整個燕子家族，直接把陽台當成避風港還「開心唱起KTV」，可愛的畫面也讓上千名網友被萌翻。
「全部的小鳥都來躲我家陽台，第一次看到這麼多小鳥！」嘉義網友Milu今（31）日中午分享一段影片，自己家的陽台因為不是迎風面，所以風雨較小，結果燕子家族們發現之後，好幾十隻就降落在欄杆上，隨後不斷發出悅耳的叫聲，讓Milu不禁直呼：「看起來就像是在唱KTV一樣」。
超萌影片曝光後，也引發上千名網友大讚「有的燕子還放心的睡起覺來，累了一夜吧，謝謝妳沒有驅趕牠們」、「太可愛的畫面」、「我們家也有出現，我都快懷疑他們是來玩的，唱歌唱得很大聲」、「記得上次山陀兒颱風有很多鳥類受傷，有個避風港極好」。
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「全部的小鳥都來躲我家陽台，第一次看到這麼多小鳥！」嘉義網友Milu今（31）日中午分享一段影片，自己家的陽台因為不是迎風面，所以風雨較小，結果燕子家族們發現之後，好幾十隻就降落在欄杆上，隨後不斷發出悅耳的叫聲，讓Milu不禁直呼：「看起來就像是在唱KTV一樣」。
超萌影片曝光後，也引發上千名網友大讚「有的燕子還放心的睡起覺來，累了一夜吧，謝謝妳沒有驅趕牠們」、「太可愛的畫面」、「我們家也有出現，我都快懷疑他們是來玩的，唱歌唱得很大聲」、「記得上次山陀兒颱風有很多鳥類受傷，有個避風港極好」。
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