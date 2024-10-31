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▲ 劉德華歌迷劉小姐看到停辦本來想飛去香港看，連機票、住宿都看好了，如今延期舉辦可以不用飛出國讓她感到開心。（圖／記者葉政勳攝）

▲劉德華歌迷呂小姐（左）和謝先生（右）因為是服務業，改到週六開唱還是無法看演唱會。（圖／記者葉政勳攝）

天王劉德華（華仔）原定今（31）日晚間7點半在台北小巨蛋舉行演唱會，因颱風康芮影響，被台北捷運要求「停辦」，令許多從各地抵達現場的歌迷們傷心不已。主辦單位「超級圓頂」稍早宣布，演唱會將延期至11月2日中午12點舉行，引發現場粉絲熱烈歡呼，整個心情像洗三溫暖，原本低迷的氣氛也隨之轉為喜悅一片，有本來以為看不到的粉絲差點想飛去香港看，對於延期感到很開心，也有人因為是服務業就算改到週六唱也不能到很失落，喊話希望老闆可以讓他們放假。歌迷劉小姐表示：「我已經期待這場演唱會很久了！昨天就在等消息，臨時取消讓我心情很糟。」她透露原本一度計畫飛香港追星：「如果這場真的看不到，我已經準備好飛去香港，試著買黃牛票，連機票和飯店都選好了。」在得知延期到週六舉行後，劉小姐感到非常開心，讓她不必再奔波到香港。然而也有許多服務業的歌迷，即便延期也無法如願參加，一名歌迷謝先生因為週末無法休假而感到無奈：「服務業六日不能休，好不容易抽到平日的票，現在改假日還是很失落，要專程排假才能應付演唱會。」他更向老闆喊話：「拜託讓我休假吧！」同樣無法參加的呂小姐也依然憤怒：「我就是沒排到休假所以很生氣，就算延期我也是很生氣，為什麼不開唱？這麼多人！」難掩對於延期的無奈和失落。不過大部分的歌迷都對能看到偶像感到開心，期盼在小巨蛋見證偶像華仔的震撼演出。