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康芮颱風襲台，劉德華今（31）日晚上的台北小巨蛋演唱會原本照常舉辦，台北捷運公司下午緊急向主辦單位協調，而主辦單位在入場前3個小時，才臨時宣布取消，小巨蛋早已排滿了粉絲，消息一出，引來罵聲一片；對此，時代力量黨主席王婉諭表示，真的喜歡華仔，就不該陷他於不義。王婉諭今天在臉書發文表示，經過北市府的協調，稍早，主辦單位終於宣布今晚劉德華演唱會要停辦了；她知道很多歌迷一時很難接受，但她認為這是一個正確的決定。王婉諭指出，當年四大天王裡面，她最喜歡的就是華仔，雖然近年因為一些爭議，讓她比較拉開距離，但她完全可以理解劉的演唱會門票，會在開賣後瞬間秒殺。王婉諭表示，放颱風假是為了防災，也是一種風險管理措施。地方政府基於風雨預報宣布放假，暫停非必要性的社會活動，就是一種風險控管，避免颱風造成過大的危害。當然，有一些維護社會基礎運作的職業，仍須照常出勤。他們是社會的無名英雄，但不該被當做理所當然。王婉諭指出，康芮颱風是近30年來，侵台時暴風範圍的颱風，已經在花東等地刮出驚人風勢，北部的大眾運輸和服務業，甚至外送也都已暫停營業。王質疑，在這種情況下堅持辦演唱會，歌迷冒險外出的安全誰來顧？工作人員冒著風雨出勤的風險誰來承擔？王婉諭強調，如果主辦方不停辦，反而把所有成本外部化，等同把風險管理的責任丟給歌迷，讓社會要去承擔後果，將會是非常不負責的決策。王婉諭表示，從昨天晚上到現在，她家窗外的風聲就呼嘯不斷，現在風勢更是增強不少；她誠心拜託大家，不要拿自己的安全來賭，不出門，才是最安全的選擇，她相信劉德華還會有機會再來台辦演唱會，希望歌迷們把這份心意好好保存起來，沒有必要不要輕易出門，讓你的真心真意任雨打風吹。