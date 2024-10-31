中油今（31）日宣布，配合政府穩定物價及照顧民生，11月民生用戶氣價不調整，由台灣中油吸收。但是為適度反映部分氣源成本，11月工業用戶氣價平均調漲3%、0.3856元／立方公尺。

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據中油9月30日財報，中油截至9月底累積稅前虧損約260億元，負債比率達92.2%。

中油8月天然氣進口成本為12.9493元／立方公尺，經核算，中油自2021年至2024年9月吸收工業用戶氣價金額已超過1300億元，工業用戶平均售價仍低於目前成本，致天然氣大幅虧損。

中油為適度反映部分氣源成本，11月份工業用戶氣價平均調漲3%（0.3856元／立方公尺），調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由台灣中油吸收。

對此，為了控制國內物價，中油此次未調整民生用戶及電業用戶氣價。

中油表示，此次工業用戶的氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶之補貼。

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