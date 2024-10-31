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2024美國總統大選進入最後倒數，外界關心民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）誰能勝出，各家民調數字該如何解讀也有不同看法。對此，《CNN》資深數據記者恩騰（Harry Enten）針對兩人的勝選前景各自給出分析，認為兩人都有入主白宮的機會。恩騰先是在29日的節目中表示，雖然很多人認為川普的選情被民調低估，但恩騰提出不同的看法，指出這次被民調低估的可能反而是賀錦麗。理由是在經過2016、2020兩次大選失準後，各民調單位都已經認知到機構效應影響民調準確度，並採取行動設法矯正。恩騰表示，從歷史上看，未曾見過同政黨連續三次在總統大選中被民調低估，並以2022年國會期中選舉以及密西根州、威斯康辛州與賓州的選舉為例，指出民主黨反而才是被低估的一方，若這次大選密西根州、威斯康辛州與賓州重演2022年前例，那賀錦麗的支持度可能會比選前民調多出4個百分點，如此將幫助賀錦麗橫掃搖擺州，進而拿下選戰勝利。然而，恩騰在30日的節目中也分析了川普勝選的前景，認為有3個數據對川普有利，分別是對國家現狀感到滿意的美國民眾比例很低、拜登支持率低迷、共和黨在搖擺州的選民登記人數激增。恩騰指出，目前僅有28％的美國民眾認為國家處於正確的軌道上。根據1980年以來的歷史經驗，現任總統勝選時，這個數據的平均約為42％，反之，現任總統敗選時，這個數據平均為25％。恩騰表示，今年的數據顯然接近現任執政黨敗選時的水準，加上拜登的支持率低迷，這都是川普可能勝選的強烈信號。