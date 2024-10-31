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強颱康芮今（31）日預計中午後在台東登陸，目前暴風圈已逐漸籠罩全台，從昨天晚上開始強烈雨勢襲擊東半部，在秀林鄉加灣部落的民眾更疑似拍到龍捲風，文大大氣系主任劉清煌表示，根據畫面和向氣象署調閱的雷達回波圖綜合判斷，上午花蓮地區有龍捲風是「八九不離十」，且可能同時出現多個龍捲風。中央氣象署預估康芮颱風晚間就會出海，並在周五上半天逐漸脫離台灣附近，明天全台風雨都達停班課標準，根據最新風雨預報，雨量部分自今日14時至明日下午14時，桃園、新竹、苗栗等10縣市已達停班停課標準；風力部分則是明日凌晨0時至6時，除了花東地區以外，其餘20縣市平均風7級、陣風10級皆達標。花蓮地區紛紛出現災情，秀林鄉加灣部落出現強烈風雨，有民眾疑似拍到龍捲風，驚悚畫面嚇得他直喊「拜託不要過來！龍捲風不要過來！」對此，根據《ETtoday新聞雲》報導，文大大氣系主任劉清煌分析，有可能今早同時出現多個龍捲風，這部分則還要進一步到現場勘查才能確定；他指出，如果颱風外圍雨帶很長，又出現小而強的對流胞，就會出現龍捲風。