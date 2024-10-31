勇士明星後衛Stephen Curry因傷缺陣，不過球隊戰績仍維持在高檔，其中Buddy Hield迅速成為球隊的重要攻擊主力。目前Hield場均21.3分，三分球命中率55.6%，也讓球迷期待新「浪花兄弟」能夠幫助勇士重返巔峰。
Hield快速融入勇士體系，成為球隊跑轟戰術的要角，而Curry缺陣期間，Hield承擔更大責任，幫助球隊延續賽季初4勝1負的好成績。
勇士隊總教練Steve Kerr在Curry缺陣時，調整了球隊的輪換陣容，將傳統的12人輪換擴大至13人，並強調「人數取勝」的理念。
勇士採取13人輪轉的「人海戰術」
Kerr指出，即使缺少主力球員如Curry、Andrew Wiggins和DeAnthony Melton，球隊其他成員仍有能力挑起重擔。他特別提到Lindy Waters III自訓練營開始以來的突出表現。在前一場與鵜鶘的比賽中，Waters砍下21分、8籃板和4助攻，展現極佳的投籃效率，成為Kerr輪替陣容中的關鍵球員。
Kerr笑稱：「我們將繼續採用13人輪替方式硬戰」此舉反映了Kerr對球隊深厚陣容的信任，也暗示著Waters將有更多出場機會。
在過去幾個賽季中，當Curry缺陣時，勇士隊常常因得分不足而陷入困境，但隨著Hield和Waters的加入，勇士隊不再缺少穩定的攻擊選擇。兩位球員具備動態射手的優勢，能有效牽制對方防守。
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勇士隊總教練Steve Kerr在Curry缺陣時，調整了球隊的輪換陣容，將傳統的12人輪換擴大至13人，並強調「人數取勝」的理念。
勇士採取13人輪轉的「人海戰術」
Kerr指出，即使缺少主力球員如Curry、Andrew Wiggins和DeAnthony Melton，球隊其他成員仍有能力挑起重擔。他特別提到Lindy Waters III自訓練營開始以來的突出表現。在前一場與鵜鶘的比賽中，Waters砍下21分、8籃板和4助攻，展現極佳的投籃效率，成為Kerr輪替陣容中的關鍵球員。
Kerr笑稱：「我們將繼續採用13人輪替方式硬戰」此舉反映了Kerr對球隊深厚陣容的信任，也暗示著Waters將有更多出場機會。
在過去幾個賽季中，當Curry缺陣時，勇士隊常常因得分不足而陷入困境，但隨著Hield和Waters的加入，勇士隊不再缺少穩定的攻擊選擇。兩位球員具備動態射手的優勢，能有效牽制對方防守。