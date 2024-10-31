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▲金州勇士新鋒線Lindy Waters III。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士頭號球星Stephen Curry養傷期間，球隊戰績仍保持在高檔。（圖／美聯社／達志穎像）

勇士明星後衛Stephen Curry因傷缺陣，不過球隊戰績仍維持在高檔，Hield快速融入勇士體系，成為球隊跑轟戰術的要角，而Curry缺陣期間，Hield承擔更大責任，幫助球隊延續賽季初4勝1負的好成績。Kerr指出，即使缺少主力球員如Curry、Andrew Wiggins和DeAnthony Melton，球隊其他成員仍有能力挑起重擔。他特別提到Lindy Waters III自訓練營開始以來的突出表現。在前一場與鵜鶘的比賽中，Waters砍下21分、8籃板和4助攻，展現極佳的投籃效率，成為Kerr輪替陣容中的關鍵球員。在過去幾個賽季中，當Curry缺陣時，勇士隊常常因得分不足而陷入困境，但隨著Hield和Waters的加入，勇士隊不再缺少穩定的攻擊選擇。兩位球員具備動態射手的優勢，能有效牽制對方防守。