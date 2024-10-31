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▲台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》開播記者會，胡宇威（左起）、王陽明、導演吳建新、隋棠、周采詩、曾沛慈。（圖／鹿路電影提供）

隋棠、曾沛慈、周采詩、王陽明等人今（31）日出席新戲《太太太厲害》線上記者會，隋棠、曾沛、周采詩在劇中飾演女特務，隋棠分享有次太入戲，力道失控導致身體右半邊麻掉，復健長達3個月。王陽明跟隋棠被問到會不會跟影集一樣利用監控系統監視另一半，兩個人都笑說家裡的確有監控系統， 但都是為了家人的安全做把控，王陽明被問到演出男男吻戲需不需要報備，他笑說：「跟女生演親熱戲一定會報備，但跟男生不用啦。」曾沛慈在戲中常常受到婆婆苗可麗的闖空門打擾，被問到現實生活中有沒有這樣的經驗，她大方的秒回答：「當然沒有！因為我都不關門的。」回答跟角色鄭美惠一樣俏皮可愛。周采詩最後也應記者要求清唱劇中老公黃奇斌的經典夯曲《浪子回頭》，引來現場一陣掌聲。隋棠分享因為這次有很多動作戲，開拍前就訓練好幾個月，但拍的時候情緒來了，控制不了力道就會受傷，曾經因為這樣身體的右半邊整個麻掉，需要復健長達三個多月。周采詩飾演的拳擊手也是需要投入長時間練拳跟準備，她笑說：「那陣子每天練拳，我每天都問自己『我是誰，我在哪』體育選手真的好辛苦阿。」