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台北市長蔣萬安過去常因在颱風天襲台時宣布停止上班上課，屢被網友在臉書留言稱讚是「最帥市長」。但這次康芮颱風來襲，蔣萬安卻因臨時取消天王劉德華演唱會挨批，搞得自己裡外不是人。身為藍營政治明星、可能也是未來的接班梯隊，蔣萬安或許該從中學到教訓，決策總會有人不滿意，不可能討好所有人，重要的是自己的決策依據在哪。在劉德華演唱會風波前一天，蔣萬安30日在市議會接受質詢，國民黨議員徐弘庭說，放不放颱風假有作業標準，認為應該直接由科學單位按照數據來宣布，並要求蔣萬安在行政院會上提議交由氣象署來宣布。蔣萬安答應會評估。民進黨立委王定宇批，這就是不負責任，身為民選首長就該負起責任，為託付責任的市民作出決策。王定宇的批評並非沒有道理。身為市長，對於所有會影響市民的決策，都要表現出承擔的勇氣。而這次劉德華演唱會風波，根據小巨蛋的租借合約規定，遇到「不可抗力因素」時，小巨蛋可以隨時終止契約。蔣萬安的問題就出在，停班課後，還要如何限制市民的行動、限制到怎樣的範圍，並沒有一致的標準，以為宣布停班課，就沒市府的事了。過去颱風天就屢見民眾照常外出看電影、唱KTV，這次台北市風強雨驟，若照過去經驗，停班課後所有人都應在家做防災準備，那過去為什麼不嚴格限制市民外出？這次禁止「劉太太」們聽演唱會，那不是劉太太的市民，今天是否適合外出逛街？回到問題的原點，如果今天風雨不大，即使停班停課，那劉德華演唱會需要取消嗎？劉德華明晚也還有演唱會，若明天一樣停班課，明晚可以聽演唱會嗎？又或者仍要看明天風雨才能決定？這都是在宣布停班課後，市府該思考的問題，而若市府認為，即使颱風天也不該限制人民自由，那今天就根本也不必為了劉德華，搞得自己父子騎驢。蔣萬安或許是過去常被稱讚「最帥市長」灌迷湯，也太想討好市民。但決策不能只是順應民意，應該更勇於承擔，也要相信自己的決策，更忌諱朝令夕改、見風轉舵。蔣萬安的「颱風政治學」，還有很多要學習。