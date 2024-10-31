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▲強颱康芮午後登陸，市長陳其邁關心滯洪防汛工作，特地前往大社溫鼓埤滯洪池，實地瞭解該流域水情、水位及工程計畫，確保落實防汛防洪。（圖／高市府提供）

受康芮颱風影響，高雄於今(31)日下午開始陸續有降雨情形，且適逢傍晚6時的小潮，影響程度將超過天文大，高市府相關局處趁著颱風來襲前的空檔強化清淤、清疏工作。市長陳其邁關切水利設施清淤及整備特地前往岡山及大社地區視察白米滯洪池等水利設施清淤及整備，慰勞並感謝相關清淤人員不畏風雨，清疏側溝、水溝，並叮嚀要注意自身安全。陳其邁今天下午視察白米滯洪池及典寶溪清淤、閘門管控狀況，除請水利局於典寶溪週邊之劉厝及白米滯洪池、大遼排水堤岸加高提升保護標準，另在滯洪池附近或典寶溪對岸尋台糖地增設滯洪公園，以提高滯洪並營造居民休閒空間。白米滯洪池目前蓄洪量為105萬噸，並規劃加高堤岸再擴增21萬噸蓄洪量，相關經費已獲得水利署核定補助6000萬元，目前辦理工程設計中。陳其邁隨後轉往大社區溫鼓埤、以及與環保局長張瑞琿視察大社區和平路二段側溝清疏整備作業，慰勞清潔隊員不懼風雨，努力完成防颱整備的辛勞，並叮嚀注意自身安全。另地方反映中里排水週邊經常有淹水問題，水利局於今年11月提出大社溫鼓埤滯洪池治理計劃，向水利署爭取4.5億元，預計增加12萬噸滯洪量，提升大社中里排水防洪能力。滯洪池完工後將可大幅提升大社中里排水防洪能力，平時也可以作為地方民眾休閒遊憩場所。稍早，副市長林欽榮也前往各區易淹水點及前鎮河沿線抽水站防汛整備情形，也親自測試抽水機運作狀況，啟動抽水正常，視察後指示本次颱風及後續汛期期間請水利局應加強各抽水站的操作整備，確保功能正常，避免民眾受淹水之苦。水利局呼籲，康芮颱風中心已於下午自台東縣成功鎮登陸，持續往北轉北北東方向移動，目前高雄仍受颱風影響當中，仍有強降雨及強風發生，易有道路積水、土石流。請市民持續關注颱風動態，盡可能避免外出，避開危險區域，確保自身安全。