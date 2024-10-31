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強颱康芮來勢洶洶，颱風中心已今日下午1時40分於臺東縣成功鎮登陸，挾帶強風豪雨侵襲全台，各地災情頻傳，全台曾停電戶數達51萬餘戶。中央災害應變中心統計，全台已釀1死73傷，死者為南投縣仁愛鄉1名5旬婦開車時遭倒塌路樹壓傷送醫不治。南投縣消防局近中午時獲報，56歲女性駕駛藍色小貨車，行經仁愛鄉台14甲附近時遭倒塌路樹壓損車輛，到院前已無呼吸心跳，經送往埔里榮民醫院搶救無效，於下午1時半宣告死亡；同車76歲男性則輕傷可自行行走。此外，針對捷克籍夫婦在太魯閣登山後失聯，中央災害應變中心表示，稍早已掌握到定位，兩人目前在岳王亭附近搭營帳避風雨，安全無虞有食物，暫無生命危險。花蓮消防局將視天氣狀況展開救援，並持續保持聯絡。中央災害應變中心指出，颱風造成災情累計1429件，較上次增加1156件，已處理604件，處理中825件，以路樹倒塌、民生基礎建設損壞災情最多。