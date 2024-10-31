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▲臺北市學生運動員生涯發展教育知能計畫 實務參訪深化生涯發展力。(圖／蜂巢行銷提供)

為了協助學生運動員在運動生涯外的發展，臺北市政府體育局推動的「運動員生涯發展教育知能計畫」已邁入第三年0月份體育局安排松山家商、華江高中、南湖高中與誠正國中桌球專項選手，前往桌球俱樂部，並分為經營管理、行政和教學三大部門進行分組實務體驗。透過實務啟發學生運動員對職涯的多元視角，讓選手在訓練與比賽之外，逐步提升自身的生涯發展力。參與活動的華江高中選手蔡文慈表示：臺北市政府體育局推動的「學生運動員生涯發展教育知能計畫」主要透過講座方式，由生涯講師授課並邀請知名運動員進行座談。。除靜態課程外，今年計畫新增實務型企業參訪，期望學生運動員能透過實際參與，了解職涯的多元可能性。計畫主持人國立臺北教育大學李加耀教授表示：