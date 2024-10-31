我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱康芮今（31）日預計中午後在台東登陸，目前暴風圈已逐漸籠罩全台，從昨天晚上開始強烈雨勢襲擊東半部，然而媒體人陳揮文29日卻表示，他認為「不應該放颱風假」；今有網友上傳台東市區影片，畫面可見鐵捲門被風吹爆；畫面一出，便有網友在影片下方留言，「看到這種影片，就會想要標記那個「應該取消颱風假」的名嘴，叫他出來上班」。中央氣象署預估康芮颱風晚間就會出海，並在周五上半天逐漸脫離台灣附近，明天全台風雨都達停班課標準，根據最新風雨預報，雨量部分自今日14時至明日下午14時，桃園、新竹、苗栗等10縣市已達停班停課標準；風力部分則是明日凌晨0時至6時，除了花東地區以外，其餘20縣市平均風7級、陣風10級皆達標。今日有網友上傳台東市區的現況影片，畫面可見風雨交加，摩托車倒地，鐵捲門被風吹爆，隨風飄揚，網友們紛紛在影片下方留言，「鐵捲門根本是擋不住強風的 」、「這種颱風好恐怖喔！天佑台灣！」、「真的不要出門」，更有網友針對陳揮文29日喊取消颱風假一事，留言「看到這種影片，就會想要標記那個「應該取消颱風假」的名嘴，叫他出來上班」。