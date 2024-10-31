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▲康芮颱風已在下午1時40分左右登陸台東成功鎮，預計今晚將有機會從台灣西部出海，現仍是颱風影響台灣最嚴重的時刻。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.31）

康芮颱風來襲，全台灣今（31）日停班停課，由於風雨過大，許多班機紛紛停飛或延後，但仍有不少返台班機不畏風雨，在強風中仍順利將乘客載回台灣。而有民眾透露，搭乘星宇航空的班機在下午4點多回到台灣，降落過程中機身搖晃明顯，機上乘客都有人吐了。一名今日下午搭乘星宇航空班機從胡志明返回台北的旅客告訴《NOWnews今日新聞》記者，班機降落時機身的確頗晃，還有聽到同機乘客在吐的聲音，自己也是胃一陣翻騰，幸好成功撐住。乘客提供從機內座位往外拍的降落過程影片，可以從畫面感受到機身與機翼的明顯晃動，不難想像當時機上乘客的心情忐忑。另外，還有網友表示，今天下午4點左右，迎著狂風挑戰「大怒神」式降落台灣的航空公司中，新航、華航、星宇的班機都有經歷重飛，只有長榮一次就成功降落，讓網友不禁鼓掌稱讚，紛紛留言表示，「最厲害的還是長榮機師」、「長榮真的很讚」。不過也有網友指出，天氣狀況瞬息萬變，風向風速每分鐘都不同，各班機即使是在差不多時間降落，落地條件也並非完全一樣，只要平安降落都是完成使命。康芮颱風已在下午1時40分左右登陸台東成功鎮，預計今晚將有機會從台灣西部出海，現仍是颱風影響台灣最嚴重的時刻，氣象署呼籲民眾減少外出，注意安全。