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▲趙露思在《珠簾玉幕》發布會中坦言自己睽違多月進組後，聽到最多人跟自己說的一句話就是：「我感覺妳長大了」，想到還是讓她情緒失控。（圖／明星娛樂第一線微博）

▲趙露思在古裝劇的扮相雖然清新脫俗，但臉型確實較為圓潤。（圖／趙露思微博）

▲昔日採訪中，趙露思被問及整容一事只表示：「誰不想越變越美，越變越好呢？」並未正面回應。（圖／《珠簾玉幕》微博）

中國新生代女星趙露思，在電視劇《傳聞中的陳芊芊》擔任主演後一路爆紅，出演的電視劇幾乎都是流量保證，片約不斷。近來她所主演的新劇《珠簾玉幕》也將在11月1日即將開播，日前出席該片的發布會時，趙露思聊到自己6、7個月沒拍片時卻突然落淚，嚇壞現場粉絲。不過影片流出後反遭到陸網觀眾的狂酸，不理解哭點在哪外還直言回嗆：「整容恢復期？」近日出席新劇《珠簾玉幕》發片活動的趙露思一甩往日的甜美形象，剪去招牌的大波浪長捲髮，換上一身全黑套裝現身。在訪談的過程中，她透露自己在拍攝《珠簾玉幕》前其實已經長達半年以上無戲可拍，睽違多月進組後聽到最多人跟自己說的一句話就是：「我感覺妳長大了」。趙露思說完後本想平復低落的心情，卻意外情緒失控當場哭出來，嚇傻台下粉絲，雖然趙露思急忙安撫現場情緒，表示自己只是感冒，並隨即調整了好心情微笑下台接收粉絲的禮物，但出乎意料的哽咽還是看得在座影迷相當心疼。發布會結束後，趙露思落淚的影片也在網路上流傳，大批粉絲心疼喜愛的演員的同時，也有不少人忍不住開酸：「哭什麼啊？這段時間去精進演技也比在這哭強吧？」、「6、7個月啊不就正好整容恢復期？」、「以前的臉就很好啊，現在看起來超怪」、「怎麼連哭都看起來好僵硬」、「她賺這麼多不過失業半年就在哭是什麼意思好搞笑」、「她應該反思自己的演技而不是賣慘」、「她這樣一哭搞得其他演員好尷尬啊」，似乎比起趙露思哽咽吐心聲，網路上對於她「疑似」整容一事更加關注。趙露思近來不斷陷入「整容」的疑雲之中，不少粉絲都是從電視劇《傳聞中的陳芊芊》開始關注她的，著名的圓臉肉鼻一度成為中國論壇中「甜妹」的標竿。不過隨著她年齡的增漲，肉嘟嘟的圓臉漸漸消退，五官也比以往銳利立體，在昔日採訪中，趙露思被問及整容一事只表示：「誰不想越變越美，越變越好呢？」並未正面回應，因此也遭到許多觀眾質疑整容。