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▲林欽榮聽取捷運局防颱簡報，責成捷運局務必落實相關防颱工作。（圖／高市府捷運局提供）

▲林欽榮要求捷運局累進山陀兒防颱整備經驗，以確保工區及周邊民眾安全。（圖／高市府捷運局提供）

因應康芮颱風來襲帶來的強風豪雨，高市副市長林欽榮今(31)日率同捷運局、台灣世曦顧問公司及統包商遠揚營造，視察岡山路竹延伸線第二階段工程防颱整備情形，並聽取捷運局防颱簡報，林欽榮也責成捷運局務必落實相關防颱工作，組織搶災搶險人力編制，備妥相關救災機具設備，因應颱風侵襲及災後復建工作。岡山路竹延伸線二階RK2~RK6段工程，自2023年1月動工以來，工程進度微幅超前，實際進度達9.51%，較預定進度8.96%，超前0.55%，目前正進行基樁打設、邊溝加蓋、自來水管遷等各項工程；RK7~RK8路段將配合公路局台1線路竹區拓寬工程期程，進行捷運工程設計及施工作業。林欽榮要求捷運局累進山陀兒防颱整備經驗，除了颱風來襲前各項工區環境、圍籬加固、警示設施穩固性檢視外，也要籌建組織應變搶災搶險人力，並備妥沙包、抽水機、吊卡車等救災機具設備，颱風來臨期間依據工區劃分責任區塊，定期巡查回報並迅速因應排除障礙，以確保工區及周邊民眾安全。為確保輕軌營運安全，捷運公司及工務局公園處也偕同派員進行全路段小葉欖仁及雨豆樹檢視作業，並請嘉義大學森林暨自然資源學系專家指導，除了加強地表鋪設防水布避免土壤泡軟失去束制力外，對於樹木進行適當修剪，以減少受風力，部分迎風路口也加強樹木綁固支撐，加強輕軌沿線樹木穩固，增加抗風能力，確保輕軌系統安全無虞。捷運工程四線齊發，除輕軌成圓及捷運岡山車站已完工通車外，目前尚有岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線各標案正陸續進行工程施作。黃線及小港林園線各統包標亦持續辦理細部設計、交通維持、地質補充調查及管線遷移等作業，後續也將陸續召開施工前說明會，持續推動各線捷運進度，加速建構大高雄路網成形。