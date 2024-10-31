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一名男乘客近日搭乘高鐵時，竟在座位上被「針」刺到，拿起來一看看似是針灸器具，嚇得立即通報並就醫，醫師稱需要「追蹤至少半年」，對此，台灣高鐵公司表示，高鐵左營站護理師在第一時間協助旅客檢傷，目前也正在做進一步調查與釐清。據了解，該名乘客在網路發文表示，他是本（10）月30日搭乘高鐵，坐在第9車廂的座位上，不料坐到一半感覺不對，起身發現有根細長的針刺到屁股，嚇得他立即向高鐵站務人員反映，並聽從醫護人員指示去醫院掛急診，但醫生卻提醒追縱最少半年，但他這幾天都還是要搭高鐵，感到相當無奈，並提醒其他民眾搭乘時也要多加留意。網友見狀也紛紛嚇傻，留言表示「這個是中醫針灸的」、「好可怕」、「太恐怖，不敢相信」、「感覺是故意的，一般醫生不可能把它亂丟」、「看長度應該是1.0吋」等。針對此事，台灣高鐵表示，高鐵左營站在接到旅客反應在列車上遭針灸用具扎傷，車站護理師第一時間立即協助旅客檢傷，雖未發現明顯穿刺傷或針尖劃傷痕跡，但為確保旅客安全，車站護理師立即為旅客施以大面積消毒，同時建議旅客若感不適，可再行前往醫院抽血檢驗，高鐵公司也將主動持續致電關懷旅客狀況。台灣高鐵公司已對此案展開調查，將進一步釐清原因。