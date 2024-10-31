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▲岡山榮家在家主任李玟國的帶領下向先總統蔣公銅像致敬、追念為當天系列的活動開啓序幕。(圖／岡山榮家提供)

▲在輔導會積極推動「老幼共融」的政策下，由宏欣幼兒園及乖寶貝幼兒園分別帶來各兩首精彩的節目表演，活動全程毫無冷場。(圖／岡山榮家提供)

每年10月31日為退除役官兵的榮民節，岡山榮家特別於30日舉辦紀念及慶祝活動。榮家家主任李文國除強調過往榮民對於國家建設的付出外，也認為「飲水思源吃果子拜樹頭」、要感恩要珍惜目前所擁有的富庶與平安；也感謝在榮家服務住民長輩的第一線工作人員，他們對於榮家的付出絕對不少於家部職員工，他們也都是榮家最應該重視與珍惜的工作夥伴。今年10月31日為先總統蔣公138歲誕辰，蔣公生前至為照護榮民(眷屬)生活，為了肯定國軍先賢捍衛及建設國家的無私奉獻，輔導會自民國68年起將蔣公誕辰紀念日訂為退除役官兵的榮民節，同時也辦理相關紀念、表揚活動；今(113)年適逢輔導會成立70周年也是第46屆榮民節，輔導會所屬各機構都會辦理相關紀念及慶祝活動；為勗勉榮(住)民長輩為國奉獻付出的偉大情操。岡山榮家也特別選定榮民節前一天(30)日辦理紀念及慶祝活動。活動當天一早，家部職員工及住民長輩即聚集在荷花池前先總統蔣公銅像周圍，九點一到活動準時開始，隨著司儀莊重肅穆的引導說明為當天系列的活動開啓序幕。在慶祝大會上李文國除感謝與會來賓們的出席，同時重申過往榮民對於國家建設的付出，「飲水思源吃果子拜樹頭」、要感恩要珍惜目前所擁有的富庶與平安；隨後吳進興區長也代表來賓致詞與祝福榮家住民長輩。在表揚程序裡，李文國特別強調這群默默在幕後付出、照護長輩、清潔維護或是大門安全維護的第一線工作人員，對於榮家的付出絕對不少於家部職員工，他們也都是榮家最應該重視與珍惜的工作夥伴，也藉著公開的表揚獎勵接受住民長輩的肯定與祝福。值得一提的是，在輔導會積極推動「老幼共融」的政策下，由宏欣幼兒園及乖寶貝幼兒園分別帶來各兩首精彩的節目表演；兩所幼兒園在六月份榮家65周年家慶時就曾受邀來榮家表演並深獲長輩高度讚許，這次表演不僅學童們在台上賣力舞出，現場的住民長輩們也跟著一起舞動身軀的表演，一曲甜蜜蜜更引起長輩們開口跟唱，活動全程毫無冷場，表演結束時「安可」聲則是連連不斷，可見輔導會積極推動「老幼共融」的成效的確是有目共睹。